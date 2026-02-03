La Justicia avaló el reclamo de una familia que estuvo más de 10 horas esperando en la ruta 2 que llegara el auxilio mecánico, luego de que su rodado sufriera un desperfecto técnico, y le ordenó a la empresa aseguradora y a la compañía que facilita las grúas que le paguen un millón y medio de pesos por los perjuicios.

Era la madrugada del 5 de enero de 2023 cuando un grupo familiar regresaba por la ruta 2 de sus vacaciones en Mar del Plata hacia San Nicolás. Al llegar a la altura del municipio bonaerense de Maipú, su Renault Sandero se quedó varado. La conductora se comunicó entonces con la empresa aseguradora para que les enviaran una grúa. Más de 10 horas debió esperar la familia, a la vera de una transitada vía, para que llegara la asistencia.

Tras esa experiencia, los damnificados elevaron el reclamo a la Justicia. Después de algunos meses de relevamiento de pruebas, el Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 1 de San Nicolás aplicó la Ley de Defensa al Consumidor y condenó a la compañía de seguros y a la encargada del auxilio mecánico a pagar una indemnización de $1.500.000 por considerar que se trató de “una demora irrazonable”.

Quedaron varados más de 10 horas en la ruta 2 a la espera del auxilio: la Justicia ordenó que los indemnicen. Mauro V. Rizzi

En el fallo se estableció una indemnización “por daño moral”, al considerarse que la espera generó angustia y desamparo. Si bien la conductora no figuraba como titular de la póliza, el magistrado la reconoció como usuaria y destinataria final del servicio, habilitándola a reclamar.

Según quedó acreditado en el expediente, la conductora realizó reiterados llamados solicitando auxilio, pero la respuesta nunca llegó en el tiempo que se le prometía. Ante la falta de soluciones y cansada de esperar, la mujer debió recurrir a la ayuda de la concesionaria vial para que la trasladaran a ella y a su familia a una estación de servicio para resguardarse. La grúa enviada por la aseguradora arribó recién cerca de las 13, unas diez horas después del primer pedido y tras ser despachada desde Mar del Plata.