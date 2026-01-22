Choque múltiple en Palermo entre un colectivo y cuatro autos: al menos 7 heridos
Dos personas debieron ser trasladadas de urgencia a los hospitales Rivadavia y Tornú
Un choque múltiple se registró esta tarde en el barrio porteño de Palermo luego de que un colectivo de la línea 168 impactara contra cuatro autos. Según confirmaron fuentes del SAME, siete personas resultaron heridas y dos de ellas debieron ser trasladadas de urgencia a centros de salud.
El accidente se produjo alrededor de las 15, cuando un colectivo de la línea 168 que circulaba por la avenida Córdoba, a la altura de Fitz Roy, perdió el control —por motivos que aún se desconocen— y luego chocó contra cuatro autos que se encontraban estacionados.
Tras ello, personal del SAME, tránsito, la policía y bomberos arribaron al lugar donde se montó un operativo de asistencia a las víctimas.
De acuerdo al parte difundido, siete personas resultaron heridas tras el siniestro. Según detalló el titular del SAME Alberto Crescenti, a LN+, entre los lesionados se encuentran cinco mujeres que viajaban en el colectivo y que fueron atendidas en el lugar.
En tanto, dos hombres debieron ser trasladados de urgencia. Se trata del conductor del colectivo, quien sufrió una descompensación por lipotimia, previo a la colisión. Según lo detallado, el chofer fue primero compensado por personal del SAME y posteriormente derivado al Hospital Rivadavia.
En tanto, entre los cuatro autos damnificados se encuentra un taxi cuyo conductor también tuvo que ser trasladado al Hospital Tornu por lesiones compatibles con un politraumatismo.
Noticia en desarrollo
