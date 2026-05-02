Choque y vuelco en Callao y Corrientes: hay siete heridos

Siete personas resultaron heridas este sábado tras un choque en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao, en el centro porteño. El accidente ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana e involucró un patrullero de la Policía de la Ciudad —que volcó por el impacto— y un vehículo particular.

El móvil policial quedó volcado, apoyado sobre uno de sus costados en plena avenida, hasta que fue acomodado por el personal de emergencias. En el otro vehículo, un Audi A3 hatchback de color blanco, viajaban cinco jóvenes que volvían de un boliche de la zona.

Como consecuencia del golpe, la camioneta policial, una Nissan Frontier, también embistió a una moto Honda CB 190, que estaba estacionada sobre la vereda y fue dañada por el impacto.

La cobertura del choque en el sitio

Personal del SAME asistió a las siete víctimas en el lugar. Los dos efectivos que circulaban en el patrullero fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.

Un joven de 28 años y de nacionalidad venezolana que iba en el Audi fue derivado al Hospital Rivadavia, mientras que el resto de los acompañantes recibió atención médica en el lugar del hecho.

El auto involucrado acumula un historial de 109 infracciones de tránsito en la Ciudad, la mayoría por exceso de velocidad y falta de seguro, con una deuda que supera los cinco millones de pesos.

El auto particular contaba con una gran cantidad de multas por exceso de velocidad

Por su parte, peritos de la Policía Federal trabajan en la escena para determinar las responsabilidades, ante las versiones que indican que el móvil policial habría cruzado con el semáforo en rojo y sin la sirena encendida.

Bomberos de la Ciudad trabajaron en la zona del hecho y la investigación quedó a cargo del fiscal Ángel Palopoli, de la Unidad de Flagrancia Este.

Debido al operativo y las tareas de peritaje, el tránsito en la zona de Callao y Corrientes estuvo por horas totalmente cortado, con desvíos hacia las calles Junín y Riobamba, lo que genera importantes demoras en el centro.

Otro vuelco en la Ciudad

Un leve choque, seguido de un inesperado vuelco, ocurrió este viernes por la mañana sobre la calle Asunción al 4300, entre Concordia y Campana, barrio porteño de Villa Devoto. El hecho fue protagonizado por una Toyota Rav4, que golpeó a un Volkswagen Fox que se encontraba estacionado.

Las imágenes del accidente compartidas por el same

Como consecuencia del impacto, una persona resultó herida con politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital Zubizarreta por personal del SAME. En las imágenes se observa la magnitud del choque, con la camioneta Toyota volcada lateralmente sobre la calle y bomberos en el lugar.