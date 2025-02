Ciclo lectivo 2025. Con el foco puesto en mejorar los saberes de lengua y matemática, en 13 provincias comienzan mañana las clases

En el nivel primario solo el 45% de los alumnos termina el ciclo con los conocimientos suficientes de lengua y matemática. Uno de cada dos chicos argentinos de tercer grado no entiende lo que lee, según los resultados de las últimas evaluaciones internacionales de la Unesco, ERCE, que se tomaron en 2019. Ese panorama se ahonda ya que apenas 13 de cada 100 estudiantes terminan el secundario en tiempo y forma. Cuatro de cada diez no alcanzan el nivel esperado en lengua y la estadística asciende a ocho en matemática. Además, uno de cada cuatro estudiantes tiene al menos 20 faltas por año en secundaria, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. Hoy, no hay estadísticas oficiales sobre ausentismo de los estudiantes, no hay datos sobre la asistencia de docentes y estudiantes, no es posible saber si están en el aula.

Las evaluaciones nacionales mejoraron su frecuencia y se consolidaron, pero el porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos aumentó en casi todas las materias y cursos desde 2016. Mientras que el de alumnos que alcanza los niveles más altos disminuyó en el mismo período. Hay provincias en donde ni uno de sus estudiantes logró alcanzar el nivel más alto.

Este lunes comenzará el ciclo lectivo en 13 distritos: La Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. El resto del país, tiene un calendario diverso. Neuquén regresa a las el martes 25; Chaco y La Pampa, el miércoles 26 de febrero. El miércoles 5 de marzo, tras los dos feriados por Carnaval, le tocará el turno de abrir las aulas a Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

También está anunciado un paro nacional por la falta de convocatoria del gobierno nacional a una mesa de negociación para rediscutir el piso salarial de los docentes. La última vez, el gobierno nacional había fijado a partir del 1° de julio el salario mínimo docente para el cargo de maestro en $420.000. A valores de enero de 2025, ese sueldo mensual se encuentra por debajo de la canasta básica alimentaria, es decir, por debajo de la línea de indigencia. A su vez, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, decidió llamar a la mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado para el mismo día de la medida de fuerza sindical y del inicio del ciclo lectivo.

Este año, además, debutará el Plan Nacional de Alfabetización, una de las principales políticas impulsadas desde la Secretaría de Educación de la Nación, que encabeza Carlos Torrendell. Se realizará también un censo nacional docente; el último se cumplió en 2014.

“En este año electoral, marcado por la crispación y la fragmentación política, con la mitad de la infancia y la adolescencia bajo la línea de la pobreza, y la docencia subsistiendo con salarios insuficientes en buena parte de las provincias, creo que es indispensable calibrar las prioridades”, plantea Cecilia Veleda, doctora en Sociología de la Educación. Y enumera: articular la política educativa con la de desarrollo social, salud o justicia, para procurar que las chicas y los chicos vayan a la escuela en condiciones de aprender; mejorar el estado de los edificios y la disponibilidad de material didáctico básico; asegurar un tiempo mínimo y un clima de trabajo adecuado en las escuelas; estar a la escucha de los docentes, brindarles apoyo y formación y plantear objetivos esenciales de aprendizaje para los estudiantes.

Veleda resalta la importancia de fijar una prioridad, como el Plan de Alfabetización. Pero remarca que es necesario una articulación intersectorial para que la escuela, que hoy está muy maltratada, se ocupe de enseñar. “En este sentido, es positivo que se avance con el Plan de Alfabetización, pero hay que ver cuáles van siendo los resultados, porque buena parte de las provincias tienen dificultades para implementar incluso una política tan elemental como esta. Creo que existe un desacople importante entre las expectativas sobre todo lo que la escuela debería hacer y las capacidades de los ministerios para garantizar las condiciones y orientar esas transformaciones. Hoy el Estado tiene poco músculo y solo desde él pueden lograrse mejoras progresivas en todo el sistema educativo”, analiza la coordinadora de Educación en la Fundación Argentina Porvenir.

“Este año, las provincias enfrentan un panorama educativo complejo. A la agenda tradicional de problemas se suma el retiro de parte del financiamiento nacional, lo que las obliga a buscar alternativas para mantener y mejorar sus programas. Por un lado, está el gobierno nacional que solo parece enfocarse en el nivel primario. Por el otro, hay provincias que proponen hacer algo más allá de ese nivel, aunque hasta no implementarse hay más dudas y críticas que certezas. Sobre todo por el temor a que, y especialmente la escuela secundaria estatal termine cumpliendo más un rol de guardado o contención que de transmisión de conocimiento”, afirma Alejandro Morduchowicz, especialista en Planeamiento Educativo, quien también remarca las dificultades de la educación descentralizada.

Hace tiempo que la inversión en educación cae. En 2015 fue el último año en que el presupuesto asignado cumplió con los niveles establecidos por la Ley Nacional de Educación (2006), que establece que los fondos destinados al área no deben ser menores al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Desde la aprobación de esta normativa, solo se cumplió en tres ocasiones.

La partida presupuestaria 2024 marca una caída del 40% respecto de la de 2023, que ya presentaba un ajuste respecto de la anterior. Este ciclo lectivo, además, comenzará sin Ley de Presupuesto para 2025 aprobada. El proyecto de ley de presupuesto 2025 que presentó el Gobierno proponía en su artículo 27 suspender el compromiso de cumplir con la asignación de no menos del 6% del PBI.

Esta gestión sumó convenios con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$500 millones y US$300 millones que serán destinados principalmente a programas de alfabetización.

“Por último, hay un grupo de provincias de las que se sabe poco (en el exministerio nacional y el Consejo Federal de Educación no se compila esta información) y parecerían acoplarse a la agenda del gobierno central sin más cambios”, cierra Morduchowicz.

Este año tanto la Ciudad de Buenos Aires, que estrenará reformas para los niveles inicial, primario y secundario, como la provincia de Buenos Aires, que solo lo hará en la secundaria, anunciaron cambios del régimen académico. Aunque también otras provincias lo harán, como por ejemplo Neuquén, que también incluye modificaciones vinculadas con la repitencia y la asistencia.

Anabella Díaz, especialista en Lectura, Escritura y Educación y Gestión Educativa luego de marcar que existe una dificultad para pensar en los problemas que atraviesan a las escuelas, identifica cinco aspectos concretos: graves problemas de lectura y escritura, severas dificultades para mantener la concentración, un vínculo debilitado entre familias y escuelas y dificultad para cumplir con hábitos y rutinas escolares.

En primer lugar considera que la pregunta debe ser qué tiene que enseñar la escuela hoy: lectura, escritura y saberes en matemática. “Por un lado, el hecho de que yo esté bien alfabetizada no se explica porque haya aplicado un método u otro. Uno de los muchos problemas que tenemos es poder pensar políticas educativas que vayan más allá de discutir cuestiones de métodos. No estoy negando que una discusión académica no sea necesaria, pero pondría mis preocupaciones respecto de que no nos quedemos en esa encerrona de académicos mientras los problemas de lectura y escritura se agravan año a año”, plantea la alfabetizadora y formadora de docentes.

“Para poder pensar líneas de acción hay que entender dónde se origina el problema. Si creo que las dificultades de lectura y escritura son un problema de interés, entonces se trata de darles lecturas más interesantes a los chicos. Ahí me adelanto a responder que no vamos a resolver el problema, porque ahí no se originan”, analiza.

Y sigue: “El conjunto de prácticas sociales de lectura y escritura por fuera de la escuela y por dentro de la escuela definen, inclinan la balanza de una manera determinante. Hoy lo único que se hace es escrolear pantallas. Una variable que va a impactar negativamente en la posibilidad de que se adquieran esos saberes en torno a la lectura y la escritura porque la escuela maneja un tipo de práctica de lectura y escritura académica asociada al saber. Y los adolescentes están todo el día consumiendo contenido con un nivel de simpleza sintáctica y gramatical muy grande. Si yo consumo eso estoy aprendiendo esas maneras de leer y de escribir y la escuela me va a pedir otras. Entonces ahí se va a producir un conflicto entre los saberes que traigo y los que los que la escuela me pide que son otros. Y la escuela no alcanza, no puede, en este momento, desequilibrar esa balanza para su lado”.

Sobre este punto, la especialista considera que las políticas educativas deberían focalizarse en repoblar las escuelas, sobre todo en los sectores más vulnerables, de textos en soporte papel ante la evidencia que muestra la diferencia en los procesos cognitivos. Junto con la prohibición de los celulares en el ámbito de la escuela, una medida que avanza no solo en la Argentina sino a nivel mundial.

