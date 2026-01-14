Científicos del Conicet encontraron una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 83 millones de años

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) anunció este martes un nuevo hallazgo en Neuquén: científicos descubrieron una nueva especie de dinosaurio saurópodo que vivió hace aproximadamente 83 millones de años. Se trata de Yeneen houssayi, bautizada de esa manera en honor a Bernardo Houssay, médico argentino que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1947 y fue el fundador y primer presidente del organismo.

La especie encontrada pertenece al grupo de los titanosaurios, un clado de dinosaurios cuadrúpedos, de cuello y cola larga. Además, el nombre del género -Yeneen- fue inspirado en la cultura tehuelche, que lo denomina “Aónikenk” y significa “espíritu o entidad relacionada al invierno”, debido al área donde se produjo el hallazgo.

Leonardo Filippi, primer autor del trabajo -que fue publicado en la revista Historical Biology- e investigador del Conicet en el Museo Municipal Argentino Urquiza (MAU), de Rincón de los Sauces, Neuquén, señaló: “El Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña en relación al resto del cuerpo. Medía entre 10 y 12 metros de largo y unas 8 a 10 toneladas de peso. Las características distintivas que permitieron definir la nueva especie se encuentran principalmente en las vértebras dorsales, que cabe mencionar todas ellas fueron preservadas, el sacro y la primera vértebra caudal”.

Parte de los restos encontrados

El nuevo saurópodo, del grupo de los titanosaurios, se suma a los ya conocidos en la zona y a los provenientes de la Formación Bajo de la Carpa: Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus. En tanto, desde la entidad expresaron que el hallazgo de una especie que conserva gran parte de sus vértebras “aporta información anatómica valiosa que permite compararla con otros titanosaurios”.

“Estos datos, junto con la presencia de esta tercera especie en el área, contribuyen a formular nuevas hipótesis, que sugieren que la notable diversidad de este grupo de dinosaurios durante el Cretácico Superior podría deberse a la adquisición de distintas estrategias de alimentación o, alternativamente, reflejar un evento de reemplazo faunístico dentro de la formación”, continuaron.

Imagen ilustrativa sobre el Yeneen houssayi

Si bien el descubrimiento fue anunciado este martes, consistió en un proceso muy largo: en 2003 se denunció el hallazgo de restos fósiles en esta zona y se identificó un sitio de “gran potencial paleontológico”. Sin embargo los restos no pudieron ser rescatados en ese momento por dificultades de acceso y las tareas de excavación se desarrollaron recién en 2013 y 2014. Luego fueron trasladados al MAU, donde se realizó la investigación pertinente.

En el trabajo también participaron los investigadores Flavio Bellardini, del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN); José Luis Carballido, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio; Ariel Méndez, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET); y Alberto Garrido, del Museo Provincial de Ciencias Naturales Prof. Dr. Juan A. Olsacher.

En octubre de 2025, el Conicet había encontrado uno de los dinosaurios más antiguos del mundo en La Rioja, en lo que fue otro gran hallazgo del consejo. Se trató del Huayracursor jaguensis, que vivió hace más de 230 millones de años Triásico Tardío, una etapa crucial de la historia del planeta marcada por la aparición de los primeros dinosaurios y los antecesores de los mamíferos. A su vez, se estima que medía alrededor de dos metros de largo y pesaba unos 18 kilos.