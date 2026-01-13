Mundial del Helado 2026: dónde es y quiénes representan a la Argentina
El campeonato, que reúne a los mejores fabricantes artesanales del mundo, tendrá sede en Italia; 12 aspirantes irán por el título y buscarán consagrarse con un sabor estrella
- 3 minutos de lectura'
Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) informó que la Selección Nacional del Helado Artesanal Argentino ya se encuentra en Italia para competir de la Gelato World Cup 2026 (GWC) que tendrá lugar en el mes de enero. La delegación nacional va por su título mayor tras consagrarse el año pasado como los mejores de América.
Cuándo y dónde es el Mundial del Helado 2026
El evento se realizará entre el viernes 16 y el martes 20 de enero en la ciudad italiana de Rimini, en la región de Emilia-Romaña, y reunirá a 12 competidores de diferentes partes del planeta que intentarán obtener el título del mejor del mundo, algo que el país europeo ya obtuvo el año anterior.
De acuerdo a la organización pactada, en el certamen se realizarán competencias que evaluarán el desempeño y habilidades en distintas modalidades. El evento tendrá lugar en el marco de la 47° edición de la reconocida feria SIGEP.
Quiénes conforman a la delegación argentina
El equipo albiceleste que representará a la Argentina en Italia está conformado por profesionales del helado artesanal: Eduardo Zacaria (capitán y maestro heladero), Diego Calculli, Diego Colaneri, y Sergio Federico Mercado. Ellos se consagraron en la cuarta posición durante el GWC 2025, por lo que ahora van por la revancha.
Los otros países preseleccionados son: Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur. Además, en esta edición el presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, será Presidente de Jurado del GWC 2026. Por primera vez un ciudadano del continente americano ocupará ese lugar.
“En Argentina tenemos uno de los mejores helados artesanales del mundo y hoy es el embajador de nuestra gastronomía. Todo el trabajo y el recorrido transitado durante años permitió que el equipo argentino se mida, una vez más, con los más grandes maestros heladeros a nivel mundial. La participación en este evento propio de la elite de heladería internacional constituye una instancia de formación y aprendizaje para seguir fortaleciéndose como especialistas en la materia. Estamos orgullosos de nuestro helado artesanal, de nuestros maestros heladeros y esperamos conseguir muy buenos resultados”, señaló Maccarrone en el comunicado de prensa.
Por su parte, Zacaría mostró entusiasmo por la competencia y reflexionó: “Tuvimos un año de ardua preparación e intenso trabajo que ayudó al descubrimiento y desarrollo del tema, los sabores y la combinación de ingredientes. Apoyándonos siempre en el intercambio de ideas con profesionales pasteleros y heladeros, y considerando la innovación y las variadas tendencias como pilares. Confiamos en nuestro trabajo y esperamos representar al país de la mejor manera”.
Cómo serán las pruebas para entregar el premio
Según se especificó, la competencia consta de ocho diferentes desafíos que abarcan desde entradas de helado salado para la alta cocina, torta helada, porción individual en vaso, mignones de chocolate, el armado de un “Vassoio Tronchetto”, paletas glaseadas, pruebas sorpresa, una pieza artística como la escultura de chocolate y la presentación del buffet final.
Para puntuar cada producción, el jurado tendrá en cuenta la organización, higiene (buenas prácticas de manufactura), trabajo en equipo, técnica, calidad organoléptica (sabor, color, textura, sensación de frío) y creatividad, innovación y presentación final. Cabe remarcar que los involucrados en cada prueba son cuatro participantes, incluido el capitán.
Otras noticias de Helados
De Italia a Buenos Aires. Llegó al país persiguiendo “el sueño americano” y abrió una de las heladerías emblemáticas de calle Corrientes
Solo para valientes. La heladería de California que lanza una advertencia antes de vender un cono gigante
"La Noche de las Heladerías". Día, horario y todo lo que hay que saber
- 1
Nordelta: denuncian que un inminente operativo para capturar y trasladar carpinchos viola un amparo judicial
- 2
Chapadmalal: la meca joven está signada por dos fenómenos turísticos que definen los primeros días del verano
- 3
Un argentino murió en un tiroteo durante una fiesta en Tulum
- 4
“Casi los mismos precios” y Pix: mate, camisetas de la Selección y charlas con acento argentino copan las playas de Brasil