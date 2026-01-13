Video: cómo fue el choque frontal entre una camioneta y un vehículo UTV que dejó a un niño de 8 años grave en Pinamar

Una camioneta y dos vehículos UTV chocaron el lunes por la tarde en la zona conocida como La Frontera, en el norte de Pinamar. El hecho quedó registrado en un video que fue difundido por LN+, donde se observa el momento posterior al impacto y el estado en el que quedaron los rodados involucrados.

Según la información oficial, una camioneta Volkswagen Amarok colisionó con al menos un UTV tipo Can-Am. A raíz del impacto, un niño de ocho años resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.

Además, un hombre adulto sufrió lesiones y otros ocupantes presentaron heridas de menor gravedad.

Choque entre una camioneta y dos UTV en Pinamar

Cómo fue el choque

En las imágenes emitidas por el canal se puede ver la magnitud del choque: los UTV dañados sobre la arena, la camioneta detenida tras el choque y la rápida intervención de personal de seguridad y emergencias. La zona es habitual para la circulación de vehículos recreativos como cuatriciclos y UTV, especialmente durante la temporada de verano.

Una médica que se encontraba circunstancialmente en el lugar inició maniobras de reanimación al menor hasta la llegada de la ambulancia. Luego, el niño fue trasladado de urgencia al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

Familiares del nene de ocho años en el hospital de Pinamar Marcelo Aguilar

Siguiendo con la información oficial, en el operativo intervinieron efectivos de la Policía Comunal, fuerzas especiales, Seguridad Vial y Tránsito municipal. Los vehículos quedaron preservados para la realización de pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque y si alguno circulaba fuera de las normas permitidas en ese sector.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas y continúa bajo investigación judicial.