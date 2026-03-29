Cierran autopistas y puentes porteños desde mañana: habrá cortes totales y desvíos de tránsito

Mañana, lunes 30 de marzo, desde las 22 hasta las 6 del día siguiente no se podrá circular por la autopista Illia en sentido norte ni por la avenida Intendente Cantilo, debido a que Autopistas Urbanas (AUSA) realizará el hormigonado del nuevo puente Labruna. A la vez, la autopista Dellepiane también estará cerrada en sentido hacia la provincia desde el mismo día a las 22 hasta las 5 de pasado mañana, por trabajos de hormigonado del nuevo puente Río Negro. El martes 31 de marzo, se interrumpirá además el tránsito en Dellepiane mano al centro porteño.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la ciudad informó que, durante la franja horaria de trabajo, el tránsito que habitualmente toma Illia y Cantilo hacia el norte deberá desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. También se cortará el Paseo del Bajo en sentido norte, a la altura de Retiro, por lo que el tránsito pesado será desviado hacia la avenida Costanera para luego incorporarse a Cantilo en el ingreso ubicado después del Puente Labruna. En sentido contrario, hacia el centro, tanto la autopista Illia como Lugones permanecerán habilitadas con tránsito normal.

Por las obras, también permanecerán cerrados los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. Esta restricción afectará la salida de Lugones hacia el aeroparque Jorge Newbery y la avenida Costanera. Como alternativa, se podrá continuar hasta la salida de la avenida Sarmiento.

Por al avance de la obra del nuevo Puente Labruna, habrá cortes de tránsito

Ayer, sábado 28 de marzo, ya se redujo la calzada de la avenida Lugones a la altura del Puente Labruna y continuará cerrada la salida a la avenida Udaondo desde Cantilo hasta mediados de abril, debido a trabajos de terminación en la estructura de hormigón. Como alternativa, los usuarios pueden salir antes, en Parque Norte, o continuar hasta el Parque de los Niños.

Cierre de la Dellepiane

También mañana lunes, desde las 22 y durante siete horas hasta las 5 de la madrugada del martes, se cortará la autopista Dellepiane en sentido a la provincia, ya que AUSA hará el hormigonado del nuevo puente vehicular y peatonal que fue instalado durante el fin de semana pasado, a la altura de la calle Río Negro.

El tránsito mano al Aeropuerto Internacional de Ezeiza deberá desviarse por la avenida Argentina y luego tomar Larrazábal-Eva Perón. Quienes circulen por la autopista 25 de Mayo podrán evitar la zona desviándose por la autopista Perito Moreno, la avenida General Paz y la autopista Riccheri, o bien optar por el recorrido alternativo por las avenidas Independencia, Alberdi y General Paz.

También se registrarán desvíos por los trabajos de reconfiguración de la autopista Dellepiane Hernan Zenteno - La Nacion

En la noche del martes 31 de marzo, desde las 22 y por siete horas, se volverá a cerrar la autopista Dellepiane, pero en sentido al centro, entre las avenidas General Paz y Argentina, para continuar con la obra en el otro tramo del puente. Se podrá acceder a la autopista por las subidas de la avenida Argentina, Escalada o Lacarra, para empalmar con la autopista 25 de Mayo.

En tanto, el tránsito que circule por la autopista Riccheri en dirección al centro será desviado hacia General Paz, desde donde podrá optar por continuar por la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora, la avenida Roca, o bien por Alberdi-Bruix-Directorio o San Juan, además de la autopista Perito Moreno.