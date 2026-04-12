Cierre nocturno de la autopista Illia: será para avanzar en las obras del paso bajo nivel y del anillo peatonal Pampa

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que este lunes 13 de abril por la noche se realizará un corte total de tránsito en la autopista Illia, sentido al norte, por el avance de las obras del nuevo paso bajo nivel y anillo peatonal Pampa.

La interrupción empezará a las 22 del lunes 13 de abril y se extenderá durante aproximadamente siete horas hasta las 5 del martes 14. Durante ese período, se desconectará y retirará un cartel electrónico de mensajes variables ubicado en la intersección de Cantilo y Pampa, donde se proyecta la construcción del anillo peatonal y la ejecución de los pilotes que conformarán la base de la estructura.

El mapa de los trabajos del lunes

Como consecuencia del operativo, el tránsito que circule por la Avenida 9 de Julio en sentido al norte será desviado hacia las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador. En tanto, el Paseo del Bajo sentido norte quedará interrumpido a la altura de Retiro, por lo que el tránsito pesado deberá descender allí y continuar por la avenida Costanera.

Para quienes necesiten utilizar Cantilo, se habilitarán alternativas luego de la zona de obras: el acceso posterior al Aeroparque Jorge Newbery, a la altura de Güiraldes, el puente Scalabrini Ortiz y el acceso por el puente Labruna.

En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y la avenida Lugones permanecerán habilitadas con tránsito normal, al igual que el Paseo del Bajo hacia el sur.

¿Cuál es el proyecto?

El paso bajo nivel y anillo peatonal Pampa busca mejorar la conectividad entre la ciudad y el Río de la Plata. La obra permitirá vincular de forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

El paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de transporte público y vehículos de servicios de emergencia.

El anillo Pampa complementará la obra de ampliación del puente Labruna GCBA

Como parte central del proyecto, se construirá un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido. Este anillo permitirá cruzar de manera segura por encima de las avenidas y las vías ferroviarias, y funcionará como un nuevo punto de conexión entre la trama urbana y el frente costero.

Además, se desarrollará un cruce peatonal bajo nivel con espacios de permanencia dentro del anillo, orientado a mejorar la circulación y accesibilidad de peatones y ciclistas.

Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará a más de 17.000 personas y optimizará la circulación de más de 38.000 vehículos diarios, con una reducción en los tiempos de viaje y una menor congestión en los cruces actuales. La intervención forma parte de un plan más amplio para mejorar la movilidad y la integración urbana en la zona norte de la ciudad, que incluye también la ampliación del puente Labruna.