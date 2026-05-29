Cambia la mano de Udaondo: cómo llegar a Ciudad Universitaria

A partir de este viernes 29 de mayo entrará en vigencia una importante reconfiguración vial en la zona de Núñez y Belgrano que modificará la forma en la que miles de automovilistas acceden diariamente a la Universidad de Buenos Aires, el estadio del Club Atlético River Plate y el corredor de las autopistas Lugones y Cantilo.

La medida forma parte de la primera etapa de la ampliación del Puente Labruna, una obra impulsada por el Gobierno porteño que permitirá duplicar la capacidad de circulación en uno de los accesos más transitados del norte de la ciudad. La histórica estructura pasará de contar con un carril por sentido a disponer de dos carriles en cada dirección gracias a la construcción de un nuevo puente paralelo al existente.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, el nuevo puente funcionará en sentido hacia el río, mientras que la estructura original quedará destinada al tránsito en sentido contrario.

Así serán los nuevos sentidos del tránsito Gentileza GCBA

¿Qué cambia en Udaondo y Campos Salles?

La principal modificación afectará a dos arterias clave de la zona. Desde este viernes, la avenida Udaondo será de mano única hacia Avenida del Libertador desde la autopista Lugones. Al mismo tiempo, Campos Salles se convertirá en la vía de salida hacia Lugones y Cantilo para quienes circulen desde Libertador.

De esta manera, ambas calles funcionarán como un sistema de par vial destinado a ordenar el tránsito y reducir los conflictos en los cruces más congestionados. “Con este cambio de sentido, no solo se ordena el tránsito, también se simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y se aumenta la capacidad vehicular”, explicó el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

El nuevo Puente Labruna

¿Cómo se puede llegar a Ciudad Universitaria a partir de este cambio?

Uno de los principales interrogantes para quienes utilizan diariamente la zona es cómo será el acceso a Ciudad Universitaria.

Con el nuevo esquema:

Los vehículos que circulen por Lugones podrán utilizar el nuevo puente para ingresar directamente a Ciudad Universitaria.

Desde Lugones también se podrá acceder de manera más sencilla a Cantilo a través de la nueva conexión.

Quienes vengan por Avenida del Libertador ya no podrán doblar a la izquierda hacia Udaondo porque la avenida pasará a ser contramano en ese sentido.

Para acceder a Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria desde Libertador será necesario utilizar Campos Salles.

La modificación busca agilizar los movimientos en uno de los sectores más concurridos de la ciudad, donde confluyen estudiantes, deportistas, turistas y asistentes a eventos masivos.

¿Cómo se podrá acceder a River Plate?

Los cambios también impactarán en quienes se dirijan al estadio Monumental o a la avenida Figueroa Alcorta. A partir de ahora, quienes circulen por Libertador deberán ingresar por Campos Salles y continuar hasta el final para luego retomar por Udaondo. La nueva configuración busca evitar cruces conflictivos y mejorar la fluidez vehicular en jornadas de alta demanda, en especial durante partidos y recitales.

Cambios de recorridos en líneas de colectivos

Las nuevas paradas de colectivos Gentileza GCBA

Las líneas 28 y 42 modificarán parte de sus recorridos. Mientras continúen circulando hacia Libertador utilizarán Udaondo como hasta ahora, pero para dirigirse hacia Lugones, Cantilo y Ciudad Universitaria pasarán a utilizar Campos Salles. Por ese motivo también se reubicarán algunas paradas de colectivos en la zona.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA