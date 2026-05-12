Analizan instalar un sistema de control de velocidad en el que no alcanza con bajarla donde hay cámaras

En el marco de una renovación del sistema de fiscalización de tránsito, altas fuentes del sector le confirmaron a LA NACION que en la Argentina está en análisis un cambio en los radares de velocidad. Según comentan, se avanzaría con la instalación de “radares de velocidad promedio por tramo”, también conocidos como “sistemas punto a punto”.

Actualmente, sólo están homologados y habilitados los radares fijos, que se identifican por las espiras ubicadas en el pavimento, y los móviles. Sin embargo, estos únicamente captan la velocidad en un punto determinado.

El sistema que se está evaluando funciona registrando el paso de un vehículo por un punto A y luego por un punto B; a partir de la distancia entre ambos puntos y del tiempo empleado en recorrerla, el sistema calcula la velocidad promedio del trayecto.

Si esa velocidad media arrojada supera el límite permitido, se genera la infracción de tránsito correspondiente. A diferencia de los radares tradicionales, este sistema apunta a que el conductor mantenga una velocidad constante durante todo el recorrido, ya que no alcanza con disminuir la velocidad únicamente antes de un control fijo al visualizar la señalización obligatoria.

Un radar se ubica en el punto A y otro en el punto B para calcular la velocidad promedio del recorrido Shutterstock - Shutterstock

Si bien el sistema todavía se encuentra en estudio, aún no existe una fecha definida para su eventual implementación, ya que previamente debe atravesar los procesos de aprobación y homologación correspondientes ante organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En esa línea, un abogado especialista en fotomultas, Diego Daniel Díaz, explicó: “Este sistema funciona en varios países europeos hace años, pero por ahora, jurídicamente hablando, en la Argentina estos radares de velocidad promedio por tramo no están homologados”.

En Argentina, el control de velocidad se basa principalmente en radares fijos y móviles r.classen - Shutterstock

En consecuencia, el especialista sostuvo que, si actualmente se implementaran sin las aprobaciones correspondientes, las infracciones de tránsito podrían ser consideradas nulas por no cumplir con los requisitos legales vigentes. Por eso, para que este sistema pueda ponerse en funcionamiento, primero deberá atravesar un proceso técnico y jurídico de validación.

En paralelo y en una situación similar a la de la Argentina, Uruguay también analiza la incorporación de radares de tramo. Según medios locales, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas uruguayo evalúa implementarlos en corredores estratégicos, con la intención de ponerlos en funcionamiento antes de que finalice este año. Entonces, se podría hablar de una tendencia que busca consolidarse en la región.

Cabe aclarar que los radares de fiscalización de velocidad tienen como función principal medir la velocidad de circulación para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y, en caso de infracción, labrar la multa correspondiente. De hecho, cumplen un rol clave en materia de seguridad vial, ya que numerosos estudios concluyen que el exceso de velocidad es uno de los factores más frecuentes en los siniestros fatales.