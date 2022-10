Cinco autos y un camión chocaron sobre la Autopista Panamericana: hay al menos tres heridos

escuchar

Un choque múltiple entre cinco autos y un camión sobre la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de San Isidro, dejó un saldo de al menos tres personas heridas y genera demoras en el tránsito esta mañana.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 5.45 en el kilómetro 19 de la exruta nacional Nº 9, mano al norte, donde impactaron cuatro vehículos particulares, un camión y una taxi en circunstancias que se investigan.

Según pudo saber LA NACION, los rodados accidentados fueron un Fiat Palio, un Fiat Siena, un Ford Fiesta, un Peugeot 307, un Peugeot 208 y un camión Mercedes-Benz.

Así quedó uno de los autos involucrados en el siniestro vial

En diálogo con LN+, el joven que manejaba el Peugeot 307 contó: “Hubo un primer accidente y atrás venía un camión que se tuvo que detener para esquivarlo. Yo me detuve atrás de él también, al tiempo que pude, y atrás venía otro auto que no llegó a frenar. Este último me embistió a mí y yo embestí al camión”.

Uno de los autos accidentados es remolcado fuera de la autopista

En tanto, quien conducía el Peugeot 208 afirmó: “Por suerte estamos bien, pero fueron dos choques. El segundo fue entre un camión, un taxi y dos autos más. Yo venía con dos amigos, que por suerte están bien. Sufrieron heridas leves”.

Sin embargo, agregó que en uno de los vehículos -el Fiat Palio- viajaba una mujer que sufrió lesiones de mayor gravedad. “Había una chica tirada en el piso y no sé si se la llevaron a un sanatorio”, concluyó.

Un taxi, un camión y cuatro autos particulares involucrados en el siniestro vial Twitter/@PATITO_CAI

Como consecuencia del siniestro, al menos tres automovilistas debieron ser atendidos por personal médico del servicio de emergencias de Autopistas del Sol (Ausol) y trasladados al hospital de Boulogne, donde quedaron internados en observación.

Las primeras versiones de testigos recogidas por la agencia Télam también apuntaron a que todo se desencadenó cuando uno de autos hizo una mala maniobra y provocó la perdida del control de los demás vehículos que pasaban por el lugar.

Debido al choque múltiple, personal policial y vial de la autopista cerraron la traza principal y desvían el tránsito para permitir los peritajes y remoción de los vehículos siniestrados. Algunos carriles recién comenzaron a ser liberados en torno a las 8.30, pero todavía se registran importantes demoras para circular por la zona.

LA NACION