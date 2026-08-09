Cinco muertes en un año y medio: preocupación y controversia en una provincia por el estado del arbolado público

MENDOZA.- El estado del arbolado público se ha vuelto un dolor de cabeza en esta provincia. La preocupación de la ciudadanía es creciente frente a tragedias evitables, mientras las autoridades ensayan respuestas o buscan responsables en dependencias ajenas a su “poder territorial”.

La muerte de un matrimonio al caer un árbol sobre el auto en el que viajaba con su hija para celebrar su cumpleaños de 15 reavivó la controversia y la indignación por la falta de mantenimiento de los ejemplares en la vía pública. De hecho, en un año y medio, desde comienzos de 2025, ya se registraron 5 fallecimientos por la caída de árboles en distintos puntos de la geografía local, además de varios heridos.

Por tal motivo, cuando se anuncia una fuerte inclemencia climática, principalmente viento Zonda, la mayoría de la población se prepara para evitar exponerse en las calles, por lo que intenta quedarse en casa. Sin embargo, inquieta la vulnerabilidad del arbolado cuando las ráfagas no son de gran intensidad o reporta graves novedades una vez que se terminaron.

De hecho, ocurrió el fin de semana pasado con la muerte de los padres de la adolescente quinceañera, un día después del paso del fenómeno climático, que no fue extremo. Esto deja en evidencia las condiciones en las que se encuentran las plantas, en muchos casos antiguas y con falencias hídricas, por lo que incluso un viento leve o moderado puede convertirse en una pesadilla.

El doloroso mensaje de una de las hijas de la pareja que murió aplastada por un árbol en Mendoza

Así lo vive hoy la familia de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, quienes fallecieron luego de que un árbol seco y vetusto, de grandes dimensiones, cayera sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143, en la comuna de San Carlos, en el Valle de Uco. Por estas horas, el dolor no cesa. Mientras la joven Bianca busca recuperarse de la tragedia familiar, su hermana Ema, deja sentidos mensajes en las redes sociales.

Falta de respuestas

Esta situación volvió a instalar la problemática del arbolado público y la falta de respuestas, a pesar de que hace tres meses la Legislatura provincial sancionó una ley para que las comunas se hagan cargo directamente del mantenimiento, y no esperar a autorizaciones burocráticas de dependencias provinciales o nacionales.

Sin embargo, aún con esta normativa en la mano, comenzaron los conflictos entre los distintos organismos oficiales que deberían entender en el cuidado del arbolado público.

De hecho, en la reciente tragedia, ocurrida sobre una ruta nacional, desde la comuna indicaron que los controles y tareas preventivas correspondían a Vialidad Nacional, ya que su injerencia se limita a las zonas urbanas, lo que ha provocado distintas reacciones y nuevas respuestas de un sector y del otro, mientras los pobladores observan atónitos la realidad.

En muchos caminos rurales de Mendoza, los árboles están secos o tienen deficiencias peligrosas para el tránsito

Con este triste hecho, ya son cinco las víctimas mortales registradas en tierra mendocina por la caída de árboles, entre enero de 2025 y agosto de 2026. Por eso, son crecientes los reclamos por controles más exhaustivos, mantenimiento preventivo y mejor coordinación en los organismos competentes.

La primera de las cinco tragedias sucedió el 23 de enero de 2025 en Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa, en el este provincial. Una fuerte tormenta de granizo provocó la caída de un árbol que impactó sobre Leandro Andrés Castro, de 22 años, quien intentaba resguardar su vehículo, provocándole la muerte en el lugar.

Meses después, el 26 de septiembre de 2025, Cristina Alejandra Funes, de 37 años, perdió la vida cuando un gran ejemplar se derrumbó sobre el automóvil que manejaba en Maipú, en medio de un temporal con fuertes ráfagas.

El tercer episodio trágico ocurrió el 6 de mayo de 2026 en la comuna de Las Heras. Ese día, por la presencia de viento Zonda, Juan Marcelo Zabala, de 23 años, murió aplastado por un árbol mientras circulaba en una motocicleta.

En este lapso hubo varios episodios que registraron personas heridas y se efectuaron cientos de intervenciones de Defensa Civil, por árboles, postes y cables caídos en la vía pública.

En la zona de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, un hombre de 65 años solo sufrió heridas leves luego de que se le cayera una rama de un árbol encima

Uno de los casos más resonantes y que se viralizaron en redes sociales, fue el “milagro” que protagonizó días atrás un hombre de 65 años, quien solo sufrió heridas leves tras caerle encima una gran rama de un árbol mientras caminaba por Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén.

Aunque las comunas aseguran que realizan relevamientos para detectar a los ejemplares en riesgo, efectúan podas preventivas o reimplantaciones, la realidad en las calles deja a las claras el riesgo al que están expuestos los ciudadanos, quienes exigen una política oficial de cuidado y conservación permanente del arbolado público.