¿Cuál es el monto de indemnización por accidente de tránsito en Argentina?

En la Argentina no existe un monto fijo para determinar cuánto dinero corresponde cobrar por una indemnización tras un accidente de tránsito. Cada caso se analiza de manera individual y el valor final depende de distintos factores, como la gravedad de las lesiones, la edad de la víctima, los ingresos mensuales y el nivel de incapacidad generado por el siniestro.

En términos generales, abogados especializados y estudios jurídicos suelen manejar cifras orientativas que sirven como referencia inicial. Por ejemplo, una lesión leve podría derivar en una compensación de entre $500.000 y $1.500.000, mientras que una incapacidad parcial puede superar los $2.000.000.

En los casos más graves, donde existe incapacidad total o fallecimiento, los montos pueden ubicarse por encima de los $5.000.000, aunque la cifra final dependerá de cada expediente.

El cálculo de una indemnización contempla distintos conceptos y uno de los principales es el daño físico o psicológico sufrido por la víctima, pero también se toman en cuenta los gastos médicos, tratamientos, rehabilitación, pérdida de ingresos laborales y el denominado “daño moral”, previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, la Justicia suele considerar aspectos personales del damnificado. No es lo mismo una incapacidad del 10% en una persona joven con actividad laboral activa que en alguien de mayor edad o con otra situación económica. Por eso, la edad y los ingresos mensuales suelen ser datos clave dentro de cualquier reclamo.

Existen calculadoras para estimar el monto aproximado de la indemnización Muangsatun - Shutterstock

En ese contexto, en la Argentina comenzaron a popularizarse distintas calculadoras online de indemnizaciones por accidentes de tránsito. Estas herramientas permiten obtener una estimación aproximada del monto que podría reclamarse judicialmente. Para hacerlo, generalmente solicitan datos básicos como la edad de la víctima, porcentaje de incapacidad e ingresos mensuales.

Si bien estas calculadoras no tienen validez legal ni reemplazan el análisis de un abogado o de un juez, sirven como orientación inicial para quienes buscan conocer cuánto podría corresponderles tras un choque.

En muchos casos, las plataformas toman como referencia fórmulas utilizadas por tribunales argentinos para calcular indemnizaciones civiles. Algunas incluso incluyen variables vinculadas al daño moral y consecuencias no patrimoniales contempladas por el Código Civil y Comercial.

Otro factor importante es el tipo de cobertura del seguro involucrado en el accidente. Dependiendo de la póliza contratada y de la responsabilidad determinada en el hecho, la compañía aseguradora podría cubrir total o parcialmente la indemnización correspondiente.

De todos modos, especialistas remarcan que cada accidente tiene particularidades propias y que los valores pueden variar considerablemente según la jurisdicción, la prueba presentada y el criterio judicial aplicado. Por eso, aunque las calculadoras online funcionan como una referencia rápida, el monto definitivo de una indemnización por accidente de tránsito en la Argentina siempre termina definiéndose caso por caso.