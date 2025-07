Ciudad: primer paso para salvar a un club de fútbol que se codeó con los grandes y hoy corre riesgo de perder su predio

Tras una larga lucha por parte de vecinos y dirigentes de la entidad, la Legislatura porteña aprobó ayer en primera lectura la “restitución histórica” del predio del Club Social Deportivo y Cultural Español de la República Argentina.

En la que fue la primera sesión ordinaria del año, luego de la parálisis del cuerpo legislativo todo el primer semestre de 2025, entre más de 250 proyectos debatidos los diputados dieron luz verde a la iniciativa que busca entregar a dicha institución el permiso de uso del predio que ocupa en el sur de la ciudad a título precario por el término de cien años.

El proyecto propone entregar a la entidad el permiso de uso del predio que ocupa en el sur porteño por 100 años Fabián Marelli - LA NACION

El texto en cuestión fue votado por unanimidad por todos los espacios que componen la Legislatura, por lo que la autora del proyecto y legisladora de Confianza Pública (CP) María Sol Méndez no pudo ocultar su emoción. “Agradezco el acompañamiento de todo el cuerpo en esta primera lectura, en este primer paso para el renacimiento del Club Deportivo Español. Es un club fundado por migrantes, es parte de la colectividad y una parte de España en la Argentina”, indicó.

“Esta ley viene a reparar un daño que el club tuvo al perder sus hectáreas, siendo el único club en la historia del fútbol y de la Argentina en perder todo su predio. Me parece que haber obtenido los 54 votos de esta Legislatura es fundamental para renacer como institución. Como socia, hincha y miembro de la familia españolista les agradezco por este acompañamiento”, sentenció Méndez.

El predio en cuestión está emplazado en la intersección de las avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares, una de las zonas más relegadas del distrito capitalino, conocida como Bajo Flores, aunque formalmente es el barrio de Parque Avellaneda, por lo que su reactivación despierta interés entre los vecinos. El club lleva allí siete años en la informalidad, dado que el comodato que tenía venció en 2018.

Lo cierto es que, pese a esta aprobación inicial, la iniciativa aún tiene un largo camino por recorrer: primero, deberá pasar por una audiencia pública en la que vecinos, dirigentes y funcionarios expondrán sus ideas respecto de la misma; luego, el expediente regresará a las comisiones legislativas, donde los diputados continuarán evaluándola para, finalmente, volver al recinto de sesiones para obtener su sanción definitiva.

El club llegó a ser una institución modelo con más de 25.000 socios en la década de los 80, con una rica vida social y cultural Fabián Marelli - LA NACION

En diálogo con LA NACION, el vicepresidente segundo de Club Social Deportivo y Cultural Español, Daniel Iglesias López, expresó ayer: “Se comenzó a hacer justicia. Esto no es un regalo, es comenzar a reparar un daño gravísimo que han hecho, no solo a la institución, no solo a la importantísima colectividad, sino al barrio, al entorno. La función social que cumplía el Club Deportivo Español de Buenos Aires no la cumplió nadie cuando dejamos de actuar”.

Al mismo tiempo, resaltó: “Solo el primer paso, porque todavía no está la ley, es la primera lectura. La ley tiene que salir probablemente antes del 10 de diciembre, antes del recambio de esta Legislatura. Y bueno, nos comienza a dar herramientas para poder trabajar, poder proyectar, poder sentarnos en una mesa, en condiciones de igualdad, en una negociación”.

Casi 70 años de historia

El Club Deportivo Español fue fundado el 12 de octubre de 1956 por un grupo de españoles con el objetivo de agruparlos bajo una entidad futbolística y, en sus orígenes, supo tener un predio de 16 hectáreas. Así fue como llegó a ser una institución modelo con más de 25.000 socios en la década de los 80, con una rica vida social y cultural. En febrero de 1981 se inauguró el Estadio España para 18.000 espectadores que, en 1996, amplió su capacidad a 35.000. El conjunto estuvo 14 años consecutivos en primera división.

Deportivo Español sufrió un recorte de su predio original cuando el gobierno porteño decidió instalar allí el Instituto Superior de Seguridad Pública Fabián Marelli - LA NACION

Luego, por polémicas decisiones dirigenciales de fines de los 90 y principios de los 2000, el club contrajo deudas económicas y, de esa forma, perdió el predio de la ciudad deportiva, que fue cerrado en julio de 2003 por el plazo de cuatro años.

En esos años, Español mudó su sede social a un pequeño club a tan solo 150 metros de allí y nunca abandonó el barrio, hasta que en 2007 el gobierno porteño a través de la Corporación Buenos Aires Sur le devolvió el terreno por considerar que era importante tener un club abierto en funcionamiento en esa zona.

Sin embargo, los cambios políticos hicieron que en 2008 las nuevas autoridades impusieran sorpresivamente nuevas condiciones: establecieron en nueve hectáreas del predio la escuela de la entonces Policía Metropolitana y le dejaron al club solo siete hectáreas. Se firmó entonces un comodato por esa porción del terreno con una duración de solo diez años, que –como se dijo– venció en 2018. Así, el Club Deportivo Español lleva siete años en la informalidad. De ahí la preocupación y la urgencia para que se le dé la sanción definitiva al proyecto.