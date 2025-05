Ciudad: el proyecto para salvar a un club de fútbol que se codeó con los grandes y hoy corre riesgo de perder su predio

Una vieja promesa deportiva y el sueño de volver a ser el club de antaño. Eso es lo que mueve al Club Social Deportivo y Cultural Español de la República Argentina. A casi 70 años de su fundación, vecinos y legisladores impulsaron un proyecto de ley para entregar a dicha entidad el permiso de uso del predio que ocupa en el sur porteño a título precario por el término de cien años.

La iniciativa es impulsada en la Legislatura de la ciudad por la diputada María Sol Méndez, de Confianza Pública (CP), con el apoyo de habitantes de la zona y dirigentes del mencionado club. Emplazado en la intersección de las avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares, una de las zonas más relegadas del distrito capitalino, conocida como Bajo Flores aunque formalmente es el barrio de Parque Avellaneda, su reactivación implicaría una nueva contención para los residentes y contribuiría a aumentar la seguridad en el lugar.

El proyecto propone entregar a la entidad el permiso de uso del predio que ocupa en el sur porteño por 100 años Fabián Marelli - LA NACION

El proyecto de ley por la restitución histórica que fue presentado tiene como objetivo que el gobierno porteño, a través del Ministerio de Seguridad, desista de su intención de desalojar al Club Deportivo Español de su predio con el fin de ampliar el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde recibe formación profesional y capacitación el personal de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Bomberos. Se propone que se le otorgue al club por ley la cesión de las siete hectáreas actualmente en disputa por un período de cien años, permitiendo así la continuidad y el desarrollo de sus actividades deportivas y sociales, y garantizando el futuro y la supervivencia de esta histórica asociación civil.

“Deportivo Español es mucho más que un club de fútbol, es la raíz de una colectividad y una institución que ha venido desarrollando una función social muy importante en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente unos 3500 chicos asisten a realizar sus actividades deportivas, pero muchos de ellos también reciben en el club su único plato de comida del día y su única ducha caliente. Privarlos de su centro de contención, sería muy perjudicial para ellos. El club tiene una pensión que los asiste”, explicó Méndez en diálogo con LA NACION.

Deportivo Español sufrió un recorte de su predio original cuando el gobierno porteño decidió instalar allí el Instituto Superior de Seguridad Pública Fabián Marelli - LA NACION

El Club Deportivo Español fue fundado el 12 de octubre de 1956 por un grupo de españoles con el objetivo de agruparlos bajo una entidad futbolística y, en sus orígenes, supo tener un predio de 16 hectáreas. Así fue como llegó a ser una institución modelo con más de 25.000 socios en la década de los 80, con una rica vida social y cultural. En febrero de 1981 se inauguró el Estadio España para 18.000 espectadores que, en 1996, amplió su capacidad a 35.000. El conjunto estuvo 14 años consecutivos en primera división.

Luego, por polémicas decisiones dirigenciales de fines de los 90 y principios de los 2000, el club contrajo deudas económicas y, de esa forma, perdió el predio de la ciudad deportiva, que fue cerrado en julio de 2003 por el plazo de cuatro años.

En esos años, Español mudó su sede social a un pequeño club a tan solo 150 metros de allí y nunca abandonó el barrio, hasta que en 2007 el gobierno porteño a través de la Corporación Buenos Aires Sur le devolvió el predio por considerar que era importante tener un club abierto en funcionamiento en esa zona.

Sin embargo, los cambios políticos hicieron que finalmente en 2008 las nuevas autoridades impusieron, sorpresivamente, nuevas condiciones: esto fue establecer en nueve hectáreas del predio la escuela de la entonces Policía Metropolitana y dejarle al club solo siete hectáreas. Se firmó entonces un comodato con una duración de solo diez años por el terreno que había sido otorgado, que venció en 2018. Lleva siete años en la informalidad; de ahí la preocupación y la urgencia.

Actualmente unos 3500 chicos asisten a realizar sus actividades deportivas Fabián Marelli - LA NACION

“Antes del avance sobre sus terrenos, el Deportivo Español supo ofrecer actividades como patín artístico, básquet, béisbol, taekwondo y hasta se dio el lujo de tener subcampeonas del mundo de patín que representaban al país y al club. Por eso y por los chicos que aún confían en su espacio y sus actividades, es importante que el club vuelva a renacer”, recordó Méndez.

Y agregó: “El proyecto de restitución histórica le devolvería al club la estabilidad que necesita para volver a crecer y poder abrirles las puertas a muchas más personas. Vamos a trabajar para que se trate lo antes posible y conseguir los votos para su aprobación”.

Consultados sobre el conflicto de fondo, voceros del Ministerio de Seguridad porteño solo respondieron que “se está trabajando con el club para resolver el tema”.

Buscan que Deportico Español no pierda las siete hectáreas que hoy ocupa informalmente junto al Instituto Superior de Seguridad Pública Fabián Marelli - LA NACION

El vicepresidente segundo de la institución, Daniel Iglesias López, dijo a LA NACION que el proyecto es “un acto de justicia para que nos devuelvan una parte de lo que injustamente nos despojaron”. No obstante, aclaró que “el club de antaño no va a volver a ser nunca, porque teníamos 16 hectáreas y estamos pidiendo que nos devuelvan solo las que quedan. Lo que fuimos no va a ser nunca porque la colectividad, los españoles, se fueron muriendo, quedamos los descendientes. Pero sí podemos ser un club muy importante, porque el barrio y la sociedad lo necesitan”.

“Tenemos la posibilidad de serlo porque hay mucha gente interesada en invertir en el Deportivo Español en hacer una pileta, hacer un gimnasio; mejorar las instalaciones, que hay que ampliarlas; hacer una confitería y un bufet, hacer un salón de fiestas… Tenemos muchas cosas por hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es tener los papeles en orden, porque sin los papeles en orden no hay inversiones posibles, no hay seguridad jurídica. El inversor no sabe por cuánto tiempo se puede quedar. En cambio, dándole esa certeza, esa seguridad a la gente, vos podés hacer las inversiones necesarias sabiendo que, de una manera u otra, van a retornar a la comunidad y al que las hizo”, completó.