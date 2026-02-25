Ciudad: un nuevo centro gratuito de especialidades médicas acerca servicios cruciales a los vecinos de dos comunas

En medio de las obras de ejecución del plan maestro de la Ciudad para actualizar y reordenar su sistema de salud, empezó a funcionar un nuevo centro para la atención de especialidades por derivación, sin internación, en el barrio de Villa Urquiza, muy cerca del límite con Saavedra. En el edificio, que sumó una base operativa del SAME, se amplió el número de consultorios y se incorporaron equipos de imágenes digitales con un centro de día para salud mental, consumos y situación de calle.

A las instalaciones del flamante Centro Médico Ambulatorio de Referencia (Cemar) 3, situado en la calle Galván al 3400, ya empezaron a llegar pacientes, según refirió su personal a LA NACION durante una recorrida por sus pisos. Coincidió con la concurrencia del jefe de gobierno, Jorge Macri; su ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del SAME, Alberto Crescenti.

El edificio, que se acaba de inaugurar, mejora la capacidad para recibir mayor demanda de prestaciones y, así, descomprimir la presión sobre los hospitales por turnos que se pueden atender en un centro de especialidades que no requieren internación. Funciona de 8 a 20.

El mamógrafo digital es parte de la actualización del equipamientos para estudios con indicación médica

En la planta baja, además de un espacio a la calle, con mesas y sillas, destinado a equipos que trabajan con salud mental, consumos y situación de calle, hay un primer hall con varias filas de sillas y otra área con un divisor móvil que –de ser necesario para una charla abierta a pacientes o la comunidad– permite ampliar todavía más todo ese espacio. En el mesón de turnos, acreditación e información, trabajan con agenda digital y da a otro hall de espera.

Más al fondo, ya está el área de Farmacia para la provisión de medicamentos, el Vacunatorio para aplicaciones especiales (por ejemplo, dosis de campañas o casos específicos con orden médica), el sector de Enfermería y los consultorios con los equipos donde se hacen los estudios por imágenes, como mamografía, ecografía general y rayos, con subespecialidades como odontología (panorámica dental) y cardiología (ecocardiograma).

Por ascensor o escalera, desde el hall central, se llega a los 20 consultorios en el primer piso. Ahí trabajan los especialistas en cardiología (consultas generales, evaluaciones cardiovasculares con, por ejemplo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial o Holter, y seguimiento de pacientes con diagnósticos crónicos), neumonología (enfermedades respiratorias agudas y crónicas, seguimiento de pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y realización de espirometrías), otorrinolaringología, infectología (tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedades infecciosas), neurología de adultos e infantil, dermatología y endocrinología para la atención de pacientes con diabetes y trastornos tiroideos y hormonales. No faltan pediatría, medicina de familia y psiquiatría de adultos e infantojuvenil.

A través de las Farmacias de los Cemar, la Ciudad entrega los medicamentos sin costo a los pacientes que están empadronados en el sistema porteño

Se complementa la atención con fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología y psicología. El laboratorio tiene capacidad para extraer y procesar muestras que requieran los especialistas.

Son 73 los profesionales, técnicos y administrativos asignados al Cemar 3, donde también se instaló una base operativa del SAME.

Mejoras “importantes”

Durante la recorrida, enfermeros y médicos coincidieron en ponderar en diálogo con este medio las mejoras “importantes” de las instalaciones y la actualización del equipamiento para su trabajo diario y la comodidad de los pacientes.

En las próximas semanas, se trasladará ahí todo el Servicio de Imágenes del Hospital Pirovano mientras duren las obras del plan maestro que está ejecutando el Ministerio de Salud de la ciudad desde hace dos años en todo el sistema público de salud.

El Cemar 3, en la calle Galván al 3400, cuenta con 20 consultorios de atención en el primer piso

En el gobierno porteño afirman que la “localización estratégica” del Cemar 3 facilita el acceso a servicios de especialidades para la población de los barrios de las comunas 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) y 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales), dentro del radio de los hospitales Zubizarreta y Pirovano. “Esto garantiza mayor cercanía territorial y reduce tiempos de traslado”, indicaron oficialmente.

En tanto, desde la cartera a cargo de Quirós, explicaron que con los Cemar apuntan en una reorganización de la demanda de asistencia porteña a “incrementar la oferta de turnos especializados, mejorar la accesibilidad territorial, reducir derivaciones innecesarias al segundo nivel y fortalecer la continuidad del cuidado”.

Se llega por derivación del médico de cabecera, del Centro de Salud y Atención Comunitaria (Cesac) al que habitualmente concurre el paciente o al solicitar un turno a través del número 147 o Boti, vía WhatsApp, en el teléfono +54 9 11 5050-0147.

“El centro funciona integrado al sistema de georreferencia porteño, lo que permite organizar la demanda en función del territorio, priorizar la atención en el efector asignado y optimizar el funcionamiento de la red, garantizando el acceso equitativo y ordenado para la población residente en la ciudad”, completaron.

El Cemar 3 cuenta con una base operativa del SAME; el personal recibió al jefe de gobierno, Jorge Macri, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, con el director del SAME, Alberto Crescenti

Además de los hospitales, la red de atención de proximidad de la Ciudad incluye 52 Cesac distribuidos en los barrios y tres Cemar en los barrios de Barracas, Paternal y Saavedra/Villa Urquiza. El cuarto de estos centros empezará a funcionar este año en Palermo, según se informó.

Los servicios que ahí se brindan están organizados para “no competir con los hospitales ni la demanda espontánea”, refirieron los funcionarios porteños. “Se trata de un modelo de atención cercano, accesible y organizado en red, con mayor capacidad resolutiva en el territorio”, completaron.

Al año pasado, la Ciudad había estimado una inversión de $76.000 millones para completar obras “de gran magnitud”, entre las que figuraba este centro del segundo nivel de atención, después de los Cesac, y en un sistema público que brinda 100.000 asistencias por mes –desde baja hasta alta complejidad– y durante 2026 extenderá la digitalización de las órdenes médicas a todos sus niveles, según prevén.