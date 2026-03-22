Ciudadanía italiana: dudas sobre la inscripción al AIRE, un trámite clave para quienes tienen doble nacionalidad

“Recién ahora logré que mi comuna italiana me inscriba al AIRE. Tengo la ciudadanía desde 2018, pero este año pude votar por primera vez en una elección italiana”, cuenta Liliana Pontoriero, vecina de la ciudad de Buenos Aires, dueña de Leka Publicidad y una de las moderadoras del grupo de Facebook “Ciudadanía italiana CABA”.

Pontoriero no es la única con ese inconveniente. Basta con ingresar a distintos grupos de ciudadanos italianos en el exterior para encontrarse con varias las consultas y dudas en torno del registro AIRE y su inscripción.

En los últimos días comenzó a circular entre los argentinos con nacionalidad italiana un rumor sobre el presunto vencimiento de un plazo de inscripción obligatoria para los ciudadanos residentes en el exterior.

Distintos foros y grupos de redes sociales especializados comenzaron a recibir consultas sobre el AIRE, creando una gran confusión. Por eso, es clave entender de qué se trata, quiénes tienen que inscribirse y cómo hacerlo.

En primer lugar, es clave entender qué es el AIRE, sigla de Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. “Es el registro de los italianos residentes en el exterior, donde está la inscripción que se produce cuando alguien obtiene la ciudadanía italiana”, resume Dario Signorini, presidente del Comites de Buenos Aires, órgano que representa a los italianos residentes en el exterior.

El consulado en Buenos Aires evacúa consultas y dudas por múltiples vías Soledad Aznarez

“La inscripción al AIRE es un requisito para poder utilizar los servicios consulares que brindan las representaciones diplomático-consulares italianas en el extranjero, así como para ejercer importantes derechos. Es un derecho y un deber de todo conciudadano, independientemente del carácter más o menos reciente de la adquisición de la ciudadanía italiana”, explica Carmelo Barbera, cónsul general de Italia en Buenos Aires, ante la consulta de LA NACION.

Barbera suma que es un requisito de ley mantener actualizado el expediente personal en el propio registro consular comunicando, por ejemplo, cambios de domicilio, estado civil, traslados y repatriaciones. “El consulado general examina y envía las solicitudes de los ciudadanos al municipio competente en Italia, que es el organismo que prevé el registro o la actualización de la posición AIRE, o comunica el regreso a Italia del conciudadano”, detalla el diplomático.

Por su parte, Pontoriero explica que una vez otorgada la ciudadanía es el consulado quien envía la documentación a la comuna correspondiente y esta es la encargada de finalizar esa inscripción. “Esto puede demorar hasta seis meses. El tema es que algunos municipios nunca lo hacen o tardan mucho en completar la inscripción en el AIRE”, dice.

La moderadora de “Ciudadanía italiana CABA” también sostiene que puede suceder que la comuna italiana haya realizado la inscripción y no sea visible en la ficha consular de la persona. “Pero quiero aclarar que estar o no inscripto en el AIRE no impide tramitar el pasaporte. En cambio, si la persona se muda y le corresponde otro consulado, deberían reflejar ese cambio sí o sí en el AIRE”, agrega.

Inscripto o no, esa es la cuestión

Son muchos los descendientes que se preguntan, además, si están inscriptos o no en el AIRE. ¿Cómo pueden saberlo? “Una de las formas de averiguar si una persona está inscripta es ingresando a través del portal Fast.it y, luego, a ‘Servizi Consolari’ para ir a ‘Registro Consular y AIRE’. A quienes estén inscriptos el sistema les mostrará su ficha consular con los detalles de su inscripción. Mientras que los que no estén inscriptos verán que no aparecen en esa circunscripción. Otra manera de darse cuenta es si reciben o no los sobres para poder votar”, detalla Pontoriero.

Estar o no inscripto en el AIRE no impide tramitar el pasaporte

“Cuando una persona cambia de domicilio, tienen que modificarlo en el AIRE para que se actualice este registro. Pero quiero aclarar, para los que están preocupados, que no existe ningún riesgo de perder la ciudadanía. Sí es importante que aquellos que obtuvieron la ciudadanía directamente en Italia o que nacieron en Italia y se fueron a vivir al exterior lo comuniquen a través del AIRE”, señala el presidente del Comites de Buenos Aires.

Para tomar nota

El cónsul destaca que quienes tengan dudas pueden ingresar en el sitio web del consulado general, que se actualiza constantemente y contiene toda la información necesaria para que los usuarios puedan proporcionar las actualizaciones mencionadas. “También hay enlaces a videos explicativos y en general para realizar todos los trámites consulares”, señala.

Por otro lado, además del sitio web, el consulado general activó un servicio gratuito de call center, al número 0800-345-5623. “Nuestro call center atiende de lunes a viernes, excepto feriados, de 8 a 12, y brinda información sobre todos los servicios consulares que se prestan en Buenos Aires. Naturalmente, por razones de confidencialidad de los datos personales de los usuarios, el call center no puede proporcionar información telefónica sobre trámites personales o de terceros”, explica.

Además, los interesados siempre tienen la posibilidad de formular cualquier consulta específica por correo electrónico a las distintas oficinas del consulado general, en las direcciones indicadas en el propio sitio web.

Por último, Signorini aclara una de las consultas más frecuentes que recibe: “Cuando ingresen la plataforma les dará un código de seguridad. Es probable que con el tiempo ese código cambie, pero pueden pedir un nuevo código a través de Fast.it. Quiero aclarar que para realizar la inscripción o para obtener un nuevo código no es necesario contratar un gestor, porque lo debe hacer directamente el interesado. Sin embargo, aquellos que tengan problemas para realizarlo o dudas pueden dirigirse al consulado correspondiente o venir a nuestras oficinas. Estamos para ayudarlos sin costo”, afirma.

El Comites de Buenos Aires, que preside Signorini, atiende de 9 a 16 en Reconquista 516. Los interesados también pueden realizar consultas telefónicamente llamando al 4796-9622.