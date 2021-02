Clases: la respuesta de Quirós a Gallardo por la amenaza de frenar el inicio

En medio de la polémica por la citación que hizo el juez Roberto Gallardo a los ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña ante el inminente regreso a clases presenciales, el titular de la cartera sanitaria porteña evitó confrontarse con el magistrado y dijo que “el juez está pidiendo información sobre la estrategia de testeo de los docentes y me parece apropiado. Estamos dispuestos a explicarla con detalles”.

Quirós resaltó: “Necesitamos la presencialidad para cuidar a nuestros niños y que tengan todas las oportunidades por igual. Hay que cuidarlos a ellos, a los trabajadores y a las familias. La estrategia es muy intensiva y busca acompañar ese cuidado, es muy apropiada”.

Para el ministro, la estrategia planteada “es de altísima calidad técnica”. A partir del 8 de febrero empiezan los testeos a docentes, que van a sacar turnos. Luego, cada 15 días, deberán realizarse un nuevo control hasta que, según dicen desde la Ciudad, lleguen nuevos embarques de vacunas.

En el marco de un amparo contra el regreso de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, el juez Gallardo citó a una audiencia a los ministros de Educación y de Salud de la Ciudad para reclamarles información sobre los protocolos previstos para el retorno a las aulas. La reunión clave será el próximo 10 de febrero, una semana antes de que los primeros alumnos retornen a las instituciones educativas. Desde el juzgado, no descartaron que el magistrado podría decidir suspender las clases.

“No tengo ningún prejuicio con lo que va a decidir el juez”, agregó el ministro y volvió a hacer énfasis: “Tenemos que cuidar la salud integral de nuestros niños y lo que ha pasado con la pérdida de la sociabilización, sobre todo para los niños más vulnerables, será una pérdida irreparable. Los entornos escolares facilitan el cambio de ambiente”.

Qué dijo la ministra Acuña sobre la audiencia con el juez

“Si el juez tiene dudas, le daremos información. Sus dudas son certezas que ya dimos con el jefe de gobierno semanas antes”, dijo esta mañana la ministra Acuña en diálogo con radio Mitre.

Acuña prosiguió: “Dialogamos mucho con los gremios para mejorar nuestra propuesta y hoy estamos en un buen nivel de diálogo, con buenos acuerdos. Ayer terminamos de acordar un marco con los 17 gremios y ahora vamos a ir a detallar según los niveles”.

Para la ministra, “no encontramos motivos reales o existentes que justifiquen que no se pueden comenzar las clases, para seguir pensando que los chicos pueden estar en la casa sin sus pares ni docentes”.

Con la nueva entrega de 15 mil vacunas que la Ciudad recibió a comienzos de esta semana, y que arribaron con el último vuelo que llegó de Rusia, se prosigue con la 1° etapa del plan de inmunización que comprende a todo el personal de salud público, privado e independiente. “Necesitamos uno o dos embarques más para completar esta primera etapa”, resaltó Quirós esta mañana.

El ministro no dudó en destacar la publicación en la revista científica The Lancet los primeros resultados técnicos de la vacuna Sputnik V. “Me parece que es muy importante que se haya logrado y me parece bien que todos estemos contentos con esa noticia”, dijo.

Radiografía de la pandemia en la ciudad

Total de casos: 212.573

Altas al momento: 181.484

Personas fallecidas: 6349

Registro de las últimas 24 horas: 1248 nuevos infectados y 15 decesos

LA NACION