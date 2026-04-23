Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y nevadas: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por vientos, tormentas, lluvias y nevadas para este jueves 23 de abril. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá seis provincias afectadas por estas advertencias y anticipó una jornada ventosa en la ciudad de Buenos Aires.

Según el parte, la zona más afectada, donde rige la alerta naranja por vientos fuertes, es el oeste de Santa Cruz, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora, principalmente en zonas elevadas. En los puntos más bajos, las ráfagas podrían alcanzar los 100.

A su vez, la alerta amarilla por vientos alcanza a Chubut, el norte de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas áreas se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden llegar a los 95 kilómetros por hora, con posibilidad de ser superadas en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 23 de abril SMN

Además, rige una alerta amarilla por nevadas en el oeste de Santa Cruz, donde se estiman precipitaciones persistentes de variada intensidad. En estos casos podrían haber acumulaciones de nieve entre 10 y 20 centímetros, que pueden ser superadas de manera localizada, mientras que en zonas más bajas podría registrarse precipitación en forma de lluvia.

En tanto, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte de Santa Fe, el este de Formosa y el sudeste de Chaco. Allí se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

También se mantiene una alerta amarilla por lluvias en el oeste de Chubut, donde se prevén precipitaciones, algunas localmente intensas, con acumulados entre 10 y 15 milímetros. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada en zonas elevadas.

Rige una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

Frente a este escenario, el SMN recomienda, ante las alertas por vientos, seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por ráfagas. También sugiere evitar refugiarse bajo estructuras inestables y preparar un kit de emergencia con elementos básicos.

En el caso de las zonas afectadas por nevadas, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, circular con vehículos preparados para hielo y nieve y verificar el estado de techos y desagües. Además, se recomienda contar con provisiones básicas y mantener ventilados los ambientes para prevenir intoxicaciones.

Para los lugares bajo alerta amarilla por tormentas, se indica no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar artefactos eléctricos ante posibles ingresos de agua y refugiarse en lugares seguros ante actividad eléctrica o ráfagas intensas.

Por último, ante la alerta amarilla por lluvias, el organismo sugiere evitar salir, mantener limpios los sistemas de drenaje, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de anegamientos.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 22°C y una mínima de 12°C. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, mientras que hacia el resto del día se prevé que permanezca despejado. Los vientos se mantendrán leves, con velocidades de hasta 12 kilómetros por hora, y para el viernes se espera un leve ascenso térmico.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, a su vez, se prevé una máxima de 21°C y una mínima de 10°C. La jornada comenzará con cielo algo nublado y luego se mantendrá despejada, con probabilidad de precipitaciones nula tanto para el jueves como para el viernes y el sábado. Para el domingo se anticipa un leve aumento de la probabilidad de lluvias y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora hacia la segunda mitad del día.

En tanto, en Córdoba la máxima será de 21°C y la mínima de 9°C; en Tucumán, 19°C y 14°C; en Santa Fe, 22°C y 12°C; en Entre Ríos, 22°C y 12°C; en Jujuy, 19°C y 13°C; en Salta, 19°C y 13°C; en Misiones, 23°C y 19°C; en La Rioja, 21°C y 13°C; en Santiago del Estero, 19°C y 15°C; en San Luis, 21°C y 10°C; en San Juan, 22°C y 9°C; y en Mendoza, 22°C y 9°C. En Río Negro se prevé una máxima de 22°C y una mínima de 5°C; en Chubut, 20°C y 8°C; y en Santa Cruz, 10°C y 2°C.