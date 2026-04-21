Se abre la votación para elegir el nombre de un nuevo yaguareté hallado en el Parque Nacional Río Pilcomayo
La Administración de Parques Nacionales abrió una convocatoria presencial y virtual para nombrar al nuevo macho que se encontró en el área protegida de Formosa; conocé cómo participar
- 3 minutos de lectura'
La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para elegir el nombre del último yaguareté identificado en el Parque Nacional Río Pilcomayo, ubicado en la provincia de Formosa.
Se trata del macho silvestre número 11 registrado en la región chaqueña y el tercero detectado dentro del área protegida. La iniciativa busca involucrar a la comunidad en la conservación de esta especie emblemática y amenazada en la Argentina.
Un nuevo registro clave para la conservación
El descubrimiento se produjo en 2025, cuando se hallaron huellas del felino en un campo vecino al parque. Personal del área protegida verificó los indicios en el terreno, aunque inicialmente no eran suficientes para identificar al individuo con precisión.
Ante esta situación, se decidió reforzar el monitoreo en la zona mediante la instalación de cámaras trampa en distintos puntos estratégicos. Gracias a estos dispositivos, los guardaparques lograron obtener registros visuales del animal y confirmar la presencia de un nuevo ejemplar en el área.
El hallazgo se enmarca en el proyecto de monitoreo de mamíferos medianos y grandes que se desarrolla de manera sostenida en el Parque Nacional Río Pilcomayo.
Cada nuevo registro de yaguareté aporta información valiosa sobre el uso del territorio, el estado de los ecosistemas y las posibilidades de supervivencia de esta especie, considerada una de las más importantes de la fauna argentina.
El tercer yaguareté detectado en el parque
Este nuevo individuo es el tercer yaguareté identificado dentro del parque. El primer registro histórico para el área protegida —y también para toda la región chaqueña— se logró en 2018 mediante fotografías captadas por cámaras trampa.
Más recientemente, a comienzos de 2025, se detectó otro macho en el parque que fue bautizado como “Pilco”, nombre elegido a través de una votación ciudadana.
Cómo votar el nombre del nuevo yaguareté
La votación para elegir el nombre del nuevo ejemplar combina actividades presenciales y participación virtual.
Por un lado, personal del Parque Nacional Río Pilcomayo visitará escuelas de localidades cercanas al área protegida y de la ciudad de Formosa para que estudiantes participen en la elección.
Al mismo tiempo, se habilitó una votación online para que cualquier persona del país pueda sumarse a la iniciativa.
La campaña se realiza en un año especial: en 2026 se cumplen 25 años de la ley nacional que declaró al yaguareté Monumento Natural y 75 años de la creación del parque.
El nombre elegido será anunciado el 30 de abril, una vez contabilizados los votos recolectados en ambas modalidades. Quienes quieran participar pueden conocer las opciones y votar en la web oficial del parque nacional.
Los nombres que se pueden elegir son:
- Gualamba (gentilicio referido a los habitantes del Gran Chaco)
- Mayo (complementa el nombre del yaguareté llamado “Pilco” por votación ciudadana)
- Mburuvicha (en guaraní refiere a una autoridad o líder)
La iniciativa busca no solo bautizar al nuevo ejemplar, sino también generar conciencia sobre la importancia de proteger al yaguareté y su hábitat en la región chaqueña.
- 1
Su madre cambió el abordaje de la etapa final de la vida: “Muchas personas aún llegan a la muerte sin estar preparadas”
- 2
Quién era el joven brasileño que murió en un hospital de Buenos Aires tras una descompensación
- 3
Quién es Agustín, el nene de 10 años que sorprendió a todos en pleno show de Divididos e hizo emocionar a Ricardo Mollo
- 4
La Provincia de Buenos Aires definió un protocolo de intervención ante amenazas y estudiantes armados en escuelas