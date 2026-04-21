Se abre la votación para elegir el nombre de un nuevo yaguareté hallado en el Parque Nacional Río Pilcomayo

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para elegir el nombre del último yaguareté identificado en el Parque Nacional Río Pilcomayo, ubicado en la provincia de Formosa.

Se trata del macho silvestre número 11 registrado en la región chaqueña y el tercero detectado dentro del área protegida. La iniciativa busca involucrar a la comunidad en la conservación de esta especie emblemática y amenazada en la Argentina.

La especie se encuentra muy amenazada en el país (Foto: argentina.gob.ar)

Un nuevo registro clave para la conservación

El descubrimiento se produjo en 2025, cuando se hallaron huellas del felino en un campo vecino al parque. Personal del área protegida verificó los indicios en el terreno, aunque inicialmente no eran suficientes para identificar al individuo con precisión.

Ante esta situación, se decidió reforzar el monitoreo en la zona mediante la instalación de cámaras trampa en distintos puntos estratégicos. Gracias a estos dispositivos, los guardaparques lograron obtener registros visuales del animal y confirmar la presencia de un nuevo ejemplar en el área.

El hallazgo se enmarca en el proyecto de monitoreo de mamíferos medianos y grandes que se desarrolla de manera sostenida en el Parque Nacional Río Pilcomayo.

Cada nuevo registro de yaguareté aporta información valiosa sobre el uso del territorio, el estado de los ecosistemas y las posibilidades de supervivencia de esta especie, considerada una de las más importantes de la fauna argentina.

El tercer yaguareté detectado en el parque

Este nuevo individuo es el tercer yaguareté identificado dentro del parque. El primer registro histórico para el área protegida —y también para toda la región chaqueña— se logró en 2018 mediante fotografías captadas por cámaras trampa.

Más recientemente, a comienzos de 2025, se detectó otro macho en el parque que fue bautizado como “Pilco”, nombre elegido a través de una votación ciudadana.

Las cámaras trampa fueron claves para encontrar al nuevo macho (Foto: argentina.gob.ar)

Cómo votar el nombre del nuevo yaguareté

La votación para elegir el nombre del nuevo ejemplar combina actividades presenciales y participación virtual.

Por un lado, personal del Parque Nacional Río Pilcomayo visitará escuelas de localidades cercanas al área protegida y de la ciudad de Formosa para que estudiantes participen en la elección.

Los científicos siguen de cerca la actividad de la especie en la región (Foto: argentina.gob.ar)

Al mismo tiempo, se habilitó una votación online para que cualquier persona del país pueda sumarse a la iniciativa.

La campaña se realiza en un año especial: en 2026 se cumplen 25 años de la ley nacional que declaró al yaguareté Monumento Natural y 75 años de la creación del parque.

El nombre elegido será anunciado el 30 de abril, una vez contabilizados los votos recolectados en ambas modalidades. Quienes quieran participar pueden conocer las opciones y votar en la web oficial del parque nacional.

Los nombres que se pueden elegir son:

Gualamba (gentilicio referido a los habitantes del Gran Chaco)

(gentilicio referido a los habitantes del Gran Chaco) Mayo (complementa el nombre del yaguareté llamado “Pilco” por votación ciudadana)

(complementa el nombre del yaguareté llamado “Pilco” por votación ciudadana) Mburuvicha (en guaraní refiere a una autoridad o líder)

La iniciativa busca no solo bautizar al nuevo ejemplar, sino también generar conciencia sobre la importancia de proteger al yaguareté y su hábitat en la región chaqueña.