Clausuraron el zoológico de Luján por presuntos hechos de maltrato animal

Clausuraron el zoo de Luján por serias irregularidades y sospechas de maltrato animal y venta ilegal de especies Fuente: Archivo

Alejandro Horvat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 12:05

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, clausuró el zoológico de Luján por incumplir con la normativa vigente y por supuestos hechos de maltrato animal. Juan Cabandié, quién está al mando de esa cartera, se presentará como querellante en la causa para que se investiguen los maltratos. "Nadie sabe realmente qué pasa acá con los animales", dijo Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente, segundos después de colocar la faja de clausura en la puerta del establecimiento. Hoy al mediodía habrá una conferencia de prensa en el Museo Municipal de Bellas Artes de Luján para ampliar la información.

A la empresa Zoo Luján SRL se la acusa de serios incumplimientos de las leyes nacionales y provinciales respecto del trato de los animales y las condiciones que se deberían cumplir para mantener a las especies en cautiverio.

En inspecciones pasadas, se habían cerrado los recintos en donde lo visitantes alimentaban a los tigres, leones, elefantes y otras especies, infringiendo la ley provincial 12.238 que prohíbe el contacto entre el público y los animales.

Un trabajador del zoo de Luján alimentando a los tigres y leones Fuente: Archivo

Otra de las irregularidades que señala Federovisky es que los animales no estaban correctamente identificados. Todas las especies deben tener colocado un microchip para que las autoridades puedan conocer el número de animales y especies que allí se encuentran, y de ese modo poder llevar un registro de las altas y bajas. Como este registro estaba incompleto, existen sospechas acerca de la venta ilegal de animales.

Durante la clausura hubo algunos entredichos entre el viceministro y los empleados del zoológico, que señalaban a la medida como un tema político. "El zoológico recibió varias advertencias y nunca dio respuesta. No nos permitieron ingresar a ver el estado de los animales, no sabemos cuál es el estado del zoológico. Se hicieron varias clausuras preventivas y jamás respondieron. No presentan inventario de animales, hay muchas sospechas sobre el manejo de los animales, el inventario lo exige la ley", dijo Federovisky.

Aunque, además, hay una discusión que excede a este zoológico. "La sociedad en su conjunto reclama otra relación entre los animales y los humanos, que supere la histórica relación de cautiverio y de animales en exhibición dentro de una jaula", agregó el funcionario.

Una de las denuncias señala que los visitantes podían alimentar a los felinos, algo que está prohibido por ley Fuente: Archivo

Sobre la clausura, Braian Vega, director de gestión ambiental de la municipalidad de Luján, indicó que le solicitaron a los dueños del zoológico un plan de reconversión, el cual nunca fue presentado.

"Es necesario avanzar con un cambio de paradigma en sintonía con las normativas actuales. En primer lugar, tuvimos una reunión y una inspección en el mes de febrero, por medio de la cual se pidió a los dueños que trazaran un plan de reconversión del zoológico. El plan nunca fue presentado y en agosto se realizó una nueva inspección para ver el estado de situación de los animales y otras cuestiones vinculadas al funcionamiento del establecimiento. Todo decantó en la resolución que se comunicó fehacientemente en el día de hoy. También se han hecho denuncias sobre el estado de precarización de los trabajadores", argumentó Vega.

"Hay una gran difamación sobre el estado de los animales. Los animales que están adentro están autorizados a estar. Acá trabajan cerca de 100 familias. Nosotros acá cuidamos a los animales, les damos cariño, amor y comida. Estos son animales nacidos en cautiverio, no podrían vivir en la naturaleza. El dueño tendrá que pensar si es posible reconvertir este lugar en un ecoparque", señaló uno de los empleados del zoológico que estaba en la puerta del predio.