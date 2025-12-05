Paro de colectivos: cuáles son las líneas que no funcionan este viernes 5 de diciembre

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) paraliza los servicios de algunas líneas de colectivos hoy, viernes 5 de diciembre. El objetivo de la medida de fuerza es reclamar que las empresas no liquidaron los salarios de noviembre de manera completa. En ese sentido, muchos pasajeros de este medio de transporte público se preguntan cuáles son las líneas que no funcionan. De esa forma, tratan de adelantarse y buscar alternativas para viajar en la jornada y evitar el cese de actividades.

El jueves 4 de diciembre el Gobierno nacional oficializó un aumento del 15% en los subsidios destinados a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para desactivar la medida de fuerza. Es por ello que algunas líneas reanudaron sus actividades este viernes, mientras que otras hacen “abstención de tareas”.

Por este motivo, se considera que el paro de colectivos de hoy es parcial porque no todas las líneas que circulan en el AMBA acatan la medida de fuerza, sino aquellas cuyos conductores no recibieron su salario de noviembre. La duración de la retención del cese de actividades depende del pago de los sueldos de los choferes: si las empresas pagan en esta jornada, se retoma el servicio.

Comunicado de la UTA por el cual ratifica el paro de colectivos de este viernes 5 de diciembre X

De todos modos, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos confirmó que este viernes se corta el servicio de aquellas líneas que adeuden el sueldo del anteúltimo mes del año. La medida de fuerza comenzó a las 00 y se mantendrá —según cada empresa— hasta que se abone el dinero.

“La UTA ratifica que, de no verificarse el cobro de la totalidad del salario del mes de noviembre pasado, a partir de las 00 del viernes 5 de diciembre se dispondrá la retención de tareas en aquellas empresas que no hayan cumplido, y hasta tanto no se haya percibido el salario”, explicó el sindicato a través de un comunicado.

Paro de colectivos: cuáles son las líneas que funcionan parcialmente este viernes 5 de diciembre

La medida de fuerza es llevada a cabo por choferes del grupo MOQSA, que cuenta con siete líneas de colectivos que circulan en el sur del AMBA. Los conductores recurren a una “abstención de tareas” para reclamar que la empresa no les pagó el sueldo correspondiente a noviembre. El servicio volverá a la normalidad si la compañía informa a sus empleados que harán el depósito de su salario en las próximas horas.

Todas las líneas que para este viernes 5 de diciembre ricardo-pristupluk-11511

Este mismo problema ocurre hace ya seis meses y la empresa no deposita los sueldos de sus trabajadores. El mes pasado, los choferes llevaron a cabo varias medidas de fuerza por este mismo reclamo.

A través de sus redes sociales, MOQSA informó a los pasajeros que hoy no habría viajes de la empresa. “Sin servicio desde las 0 h de este viernes 5/12 por abstención de tareas. Todas nuestras líneas y ramales se verán afectados”, señalaron en la red social X.

Comunicado de la empresa MOQSA sobre el paro de colectivos de este viernes 5 de diciembre X

A continuación, estas son las líneas de colectivos que no prestarán servicios este viernes 5 de diciembre:

159

219

300

372

584

603

619

A su vez, otras líneas para este viernes se pliegan a la retención de tareas que impulsa la UTA para que se efectivice el pago de los salarios de noviembre: