escuchar

El mes está cerrando y eso significa, entre muchas cosas, una: la nueva entrega de club LiBooks está a punto de ser despachada. Ya tenemos los títulos de la edición de septiembre, no te vamos a adelantar nada porque -como insistimos- la idea es sorprenderte. Pero si las ganas de agarrar un buen libro y sentarte a leer te superan, tenemos algo pensado para vos.

Entre los registros que llevamos adelante desde LiBooks, la librería del diario LA NACION, tenemos los títulos más elegidos día a día. Por eso, para ayudarte mientras esperás hasta tener de nuevo en la puerta de tu casa al libro que elegimos especialmente para vos este mes, armamos una lista con algunos de los más elegidos en las últimas semanas que te puede gustar.

Leela y contanos.

Fortuna, de Hernán Díaz (Anagrama)

Fortuna, Hernán Díaz

Esta obra fue definida como un rompecabezas literario. Ganadora del Premio Pulitzer, cuenta la historia de un magnate durante la década de 1920 en varias versiones que se complementan o contradicen. Benjamin Rask es un empresario que supo amasar una considerable fortuna; Helen es su esposa, la hija de unos excéntricos aristócratas. Juntos son parte de las atracciones de Nueva York pero a medida que la década se acerca a su fin, y sus excesos se revelan, las figuras de ambos se llenan de sospechas.

El argentino Hernán Díaz escribe y consigue una suma de voces, de versiones que se complementan, se matizan y se contradicen, y, al hacerlo, pone al lector ante las fronteras y los límites entre la realidad y la ficción. Fortuna explora el capitalismo americano, el poder del dinero, las pasiones y las traiciones y ante todo la ambición.

Nosotros dos en la tormenta, de Eduardo Sacheri (Alfaguara)

Nosotros dos en la tormenta, Eduardo Sacheri

El año es 1975 y dos jóvenes integrantes de distintas organizaciones armadas continúan con su amistad a base de esfuerzos: se visitan como pueden, cuando pueden, en los huecos que les dejan sus actividades revolucionarias. El libro cuenta el día a día de dos militantes pero también de dos grupos, de sus acciones violentas y de las personas que se ven afectadas por eso que hacen. Las víctimas, las familias, los seres queridos de los propios guerrilleros.

Es una historia que entrecruza entusiasmo con dudas, con rivalidad, con valentía, con el encandilamiento de una época turbulenta. Con su texto, el argentino (autor de la novela La pregunta de sus ojos, que en cine fue la ganadora del Óscar como El secreto de sus ojos) vuelve a la década del 70 de una manera nueva, con paradojas, con pasiones, con extremos.

La última encrucijada, de Jorge Liotti (Planeta)

La última encrucijada, Jorge Liotti

En un año de elecciones presidenciales, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, el prestigioso periodista del diario LA NACION analiza en este texto las acciones que causaron tantos vaivenes y que terminaron por bloquear el sistema político, provocar un estancamiento económico estructural y generar una crisis social.

A lo largo de las páginas de La última encrucijada, Liotti hace un recorrido por los momentos decisivos que fueron definiendo este proceso a lo largo de las últimas décadas, especialmente después del estallido de 2001, que tanto complicó la inserción del país en las dinámicas globales del siglo XXI. Un libro que impone la pregunta: ¿la Argentina sigue siendo la misma o adquirió una fisonomía diferente; alcanzó una instancia de no retorno?

Los misterios de la taberna Kamogawa, de Hisashi Kashiwai (Salamandra)

Los misterios de la taberna Kamogawa, Hisashi Kashiwai

Un relato delicioso, casi comestible. Los misterios de la taberna Kamogawa está repleta de ternura y cuenta la vida de una pareja de detectives formada por el padre y la hija del Kamogawa Shokudo, un restaurante famoso y muy típico ubicado en Kioto, Japón, que siempre está lleno. Esta dupla es el real éxito: se especializaron en conseguir en preparar exactamente el plato que el público busca. ¿Qué es eso que buscan? Una comida que recuerda de su pasado pero que bajo ningún punto de vista pueden reproducir o encontrar en otro lugar. Por eso los detectives. Padre e hija investigan las vidas de aquellos que desean volver a comer. Escuchan confidencias, recrean platos y logran el objetivo, el contento.

Radio silencio, de Alice Oseman (VRYA)

Radio Silencio, Alice Oseman

Una novela para adolescentes atrapante. Frances Janvier se la pasa estudiando. Y todos conocen a Aled Last, ese chico tranquilo de calificaciones perfectas. Ahora, probablemente estés pensando en que van a encontrarse y vivir un adorable romance nerd adolescente. Porque él es un chico y ella una chica. Pero no. Cuando sus caminos se crucen, trabajarán en secreto en una pasión compartida: un podcast de ciencia ficción. En un universo determinado a callarlos y derrotarlos, van a tener que luchar por hacer oír sus voces. ¿Encontrarán el valor de mostrarle al mundo quiénes son realmente? ¿O dejarán que el silencio gane?

Dibujo creativo de los pequeños artistas, de Mariana Sanz (Granica)

Dibujo creativos de los pequeños artistas, Mariana Sanz

Este es un libro destinado a mentes inquietas, a manos curiosas, a espíritus de artista, chicos, grandes, no importa la edad. Si te gusta jugar y pintar, este libro te va a encantar. Estas páginas invitan a jugar y a descubrir que no hay una sola manera de dibujar, pintar y crear. La propuesta es hacer todo con los dedos, con rayas, puntos, manchas, no mirar el papel, inventar, mezclar, todo lo que se pueda.

Si estos títulos te interesaron, acordate que si querés suscribirte a nuestro al club LiBooks, tenés que ingresar a este link.

LA NACION