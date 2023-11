escuchar

Noviembre llega como el mes antesala al fin de año. La primavera ya se encuentra entre nosotros, aunque puede engañarnos con algunos días de otoño que impulsan aún más las ganas de tomar algo caliente, comer algo rico y por supuesto leer un buen libro. Todos estos factores nos motivan a compartir con ustedes las novedades que tenemos este mes.

En LiBooks contamos con los mejores estrenos y lanzamientos para nuestra comunidad lectora. Y vamos por eso y por más. Por más momentos que nos sumerjan en historias, por más lecturas que nos inspiren antes de comenzar con los balances de fin de año. Acá te compartimos las cinco novedades más esperadas de noviembre, que podés encontrar a partir del lunes 6.

La hija del escultor, de Tove Jansson

Entre la ficción y la memoria, Tove Jansson construye un relato sobre la infancia de una niña en el seno de una familia de artistas, donde la creatividad y el arte rigen la vida entera. En una serie de historias breves la protagonista descubre un mundo lleno de misterios, magia y aventuras, pero también de peligros, oscuridad y deseos. La frontera entre la realidad y la imaginación se difumina. Tove narra la vida bohemia de su familia en la Helsinki de los años 20 y veranos en una isla de Finlandia. Una obra llena de ternura, humor y sabiduría sobre la infancia y la adultez, el arte y la naturaleza, el amor y el trabajo. Así como un refinado y sutil manifiesto artístico. La declaración de una forma de mirar y sentir de una de las mayores escritoras del siglo xx.

La mujer que soy, de Britney Spears

El mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas. La mujer que soy revela por primera vez la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop.

Escritas con una franqueza y un humor extraordinarios, las impactantes memorias de Spears ilustran el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos.

Talismán, de Astromostra

Al atardecer, cuando los últimos rayos del sol tiñen el horizonte y la primera estrella empieza a brillar, alguien señala al cielo y lo nombra: es Venus, el planeta bautizado en honor a la diosa romana del amor. Símbolo astrológico del erotismo, la belleza y la alegría, y protagonista de decenas de mitos, Venus acompaña e inspira a la humanidad desde tiempos inmemoriales.

En este libro, Astromostra, el poeta de las estrellas, interpela a la Venus cándida y romántica, la diosa del amor y el sexo, en busca de ese lado B, ese pliegue escondido en el que suelen aparecer las preguntas importantes. Con la piel entibiada por los fuegos que la rodean, Venus se multiplica en sus poderes y en sus intenciones, como una joya mágica, una bruja multicolor, un talismán. En este mundo de imágenes, ¿cuáles son visiones y cuáles son espejismos? ¿Cómo te estás acercando a esa chispa que te encandila? ¿El deseo te hechiza o te embruja?

Cocinen ustedes, de Paulina cocina

Este no es solo un libro de recetas para niños y niñas. Es también un libro en cuyo armado participaron una niña y un niño que cocinan, los de Paulina, quien cuenta: ”'¿Por qué no hacés un libro de cocina para niños ilustrado por ellos?’, me dijo una seguidora cuando mostré que dibujaban comidas y menús. Me entusiasmé y se entusiasmaron. Tuvimos reuniones de trabajo. Hicimos un listado de qué recetas debería tener un libro así. Las dibujaron, durante meses, una por una. El resultado es este libro con recetas que ellos adoran hacer y que creemos que son una excelente forma de acercarse a la comida para cualquiera. En Cocinen ustedes van a encontrar cómo hacer comidas riquísimas, sanas y fáciles de preparar con una pequeña ayudita de los adultos de la casa. Chicas y chicos van a poder armar comidas completas, desayunos épicos, meriendas deliciosas, cositas para picar mientras juegan a la Play, postres para quedar mil con amigos y amigas. ¡Que lo disfruten!”.

La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, de Patricio Pron

Una novela deslumbrante sobre la huida, la pérdida y la familia. “Va a chocar, va a perder el control del automóvil y va a embestir las vallas que separan la carretera del bosque y de los secretos que este oculta, pero Olivia aún no lo sabe; no tiene idea de lo que va a sucederle en un momento, cuando un recuerdo de una intensidad desusada la asalte, rompa sobre ella como una ola y la arrastre consigo”.

¿Quiénes somos realmente? ¿Qué nos convierte en las personas que creemos ser y qué sucede cuando lo que pensábamos que éramos deja paso a otra cosa? ¿Cuál es la naturaleza secreta de las cosas de este mundo? Olivia se dirige a Mánchester. Y lo que recordará es algo que olvidó que sabía sobre su padre, quien desapareció cuando ella tenía catorce años. Olivia es actriz. Edward Byrne era artista visual; cuando se marchó, dejó cientos de preguntas sin respuesta, pero ninguna evidencia, ninguna certeza, ningún cadáver... ¿Por qué sentimos a veces un deseo irreprimible de huir y dejar todo atrás? ¿Qué sucede cuando nuestra aspiración a ser verdaderamente libres se enfrenta a nuestra incontenible necesidad de consuelo?

Patricio Pron, uno de los escritores fundamentales de la narrativa actual en lengua española, se estrena en Anagrama con una novela sobre la familia, la huida, la pérdida y sus paradójicas ventajas; sobre la impostura, la vocación, el miedo al futuro y la posibilidad de que el sentido profundo de las cosas de este mundo se encuentre en las historias que nos contamos. Una magnética y singular narración detectivesca sobre esos misterios que son parte de nuestra naturaleza más secreta.

