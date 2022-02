Cocaína adulterada: “Estábamos en mi casa y, de repente, mi marido no podía respirar”

Son las 9.30. Llovizna en la zona de Loma Hermosa, donde ayer allanaron varios domicilios con el fin de encontrar a los responsables por la cocaína adulterada que ya mató a 20 personas. Carmen Cansinos dormita en la puerta de la guardia del Hospital Carlos Bocalandro, mientras espera la recuperación de su marido Daniel “Nebu” Ramírez. Ella había pasado toda la noche sin dormir. A metros de ella hay un coche funerario estacionado.

“Yo lo traje a mi marido ayer en colectivo. Estábamos en mi casa y, de repente, él no podía respirar, le hicieron un lavaje y hoy se despertó. Él consumió toda su vida. Cocaína, que la fuma, y pastillas. A veces paco, cuando nos peleamos”, contó.

Carmen tiene tres hijos, es ama de casa y vive con Daniel en el barrio Lanzoni, zona donde compró la droga. “Mi marido es cartonero. Tuvo una vida re sufrida el. Su papá se murió y sus hermanos le pegaban. Yo lo saqué del paco. Y mi hija de 2 lo ama”, dijo

Ayer, además, se murió José, un amigo suyo: “El Pata le decíamos. Tenía 38 años. Era re conocido por acá. No lo mató el Covid y ahora lo mató la droga. Se está muriendo mucha gente joven.

Según informaron fuentes oficiales, esta mañana había 49 personas internadas por intoxicación en hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López; 21 de las personas internadas están con asistencia mecánica respiratoria.

Una avenida de gente

Mariela y Joana son la esposa y la hija de José, un hombre de 53 años que ayer también fue internado por consumir la cocaína adulterada. Cerca de las 10 de la mañana se encontraban frente al hospital cubriéndose de la lluvia bajo un toldo.

“Yo vivo muy cerca de Puerta 8. Veo a la gente pasar las 24 horas. Es una avenida de gente comprando droga. Hacen cola y la policía lo sabe”, contó Mariela, que pidió la reserva de su apellido.

José es padre de siete hijos, trabaja como mecánico y se droga desde hace más de 30 años, siempre con cocaína, según dijo su mujer. “Pero nunca en su vida pasó esto, nunca lo internaron ni por una gripe”.

Su marido se está recuperando: “Está mejor ahora, pero ayer no reaccionaba. Estuvo inconsciente de las 4 a las 10, entubado en terapia intensiva y en coma. Después le sacaron el tubo para ver si respiraba por sus propios medios, pero se levantó alterado. No se acordaba de las cosas. Ahora estamos esperando a ver si podemos volver a verlo. Ayer, cuando al final se despertó, no me soltaba la mano, estaba muy asustado”.

Ellas tienen su propia hipótesis: el caso tiene que ver con que “se están peleando dos potencias grandes de venta” de la zona.

“Menos mal que yo dejé —dijo Mariela—; sino estaría ahí con él”.