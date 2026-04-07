Dónde curso Unahur 2026

Las personas que estudian una carrera en la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) pueden tener la duda sobre dónde cursan este año, puesto que el nuevo ciclo lectivo arrancó el pasado 31 de marzo. Para ello, tienen habilitada la posibilidad de consultar de forma online el horario y el aula en que deben cursar alguna materia.

Se hace a través del Sistema de Organización de Espacios y Recursos (SOER). Este se puede usar principalmente para consultar reservas de aulas, horarios y ubicaciones de cursadas. Este sirve para conocer los horarios y aula en que se llevan a cabo todas las carreras, cursos y posgrados. También detalla los eventos y el calendario de la universidad en cada jornada.

Nuevo Sistema de Inscripción Responsable y Solidario de UNAHUR

Cabe recordar que el cuatrimestre empieza con la vigencia del nuevo Sistema de Inscripción Responsable y Solidario. Busca que los estudiantes se den de baja oportunamente en las materias cuyas cursadas no van a poder sostener y poner a disposición las vacantes liberadas para un mayor aprovechamiento de los recursos. Este período fue entre el 26 de marzo y el 4 de abril.

A continuación, el paso a paso para consultar dónde cursar en la Unahur.

1 Ingresar al Sistema de Organización de Espacios y Recursos de Unahur

Dirigirse al sitio oficial de la universidad, donde se puede encontrar el Sistema de Organización de Espacios y Recursos. Ingresar con usuario y contraseña para conocer los horarios específicos de un alumno.

2 Consultar horario

Se puede conocer el horario y aula en que se cursa una materia de forma online Shutterstock

Hacer click en el botón “Consultar horario” en la esquina superior izquierda en la pantalla. Allí se puede indicar el instituto, el día y el horario para conocer las materias que se cursan en un determinado período, con su cátedra y profesor. También detalla el horario, el aula y el edificio donde se lleva a cabo. Con el número de comisión, se puede conocer docente, día, horario y aula de cursada.

Además de hacer la consulta según el instituto, se puede averiguar por el Curso de Preparación Universitaria (CPU), los eventos, las materias, inglés, deportes y por el centro de formación profesional. También permite ver el calendario general de la universidad.

3 Ubicar el aula

Para ubicar fácilmente las sedes, edificios y aulas, existe una guía en el sitio oficial de Unahur con toda la información.