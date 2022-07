Colectivos al 50%: una por una, cuáles son las líneas que redujeron sus servicios por los atrasos en los subsidios

Largas filas de pasajeros se registran esta mañana en las principales paradas de colectivos de la Ciudad y el Conurbano Bonaerense. Los inconvenientes para tomar el transporte público se deben a la reducción al 50% del servicio de más de 100 líneas en reclamo por el atraso en el pago de los subsidios. Según confirmaron a LA NACION desde las cámaras que llevan adelante la medida de fuerza -las cuales reúnen entre el 80% y el 85% del total de las compañías que operan en la zona del AMBA-, las líneas afectadas van del número 1 al 799.

“Estamos todos muy preocupados. Es una decisión que tomamos en conjunto las empresas para poder darle al Estado una mayor posibilidad de tiempo para que empiece a normalizar los pagos y podamos funcionar sin problemas”, le dijo a LN+ José Trolio, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Tras ello agregó: “Ya las últimas semanas hubo algunas líneas que estuvieron paradas por no tener recursos y esto se soluciona directamente con pagos. Hay que tratar de transmitir esto al público para que lo entienda y pueda ir modificando sus movimientos habituales para no verse completamente perjudicados”.

En línea con el comunicado conjunto emitido por la CEAP, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), Trolio recordó que la reducción del servicio abarca a todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires. “Tanto las que circulan dentro de la Ciudad las como a las que van desde CABA al Gran Buenos Aires y las provinciales y comunales dentro de primer y segundo cordón”, señaló y agregó: “Son del orden de 18.300 colectivos que están afectados, cuyas empresas están llevando adelante este cuidado de recursos como para poder extender los días de funcionamiento antes de llegar al paro total”.

A raíz del “atraso en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias” denunciado por las cámaras, al titular de CEAP le consultaron cuál es el procentaje del costo del servicio que cada pasajero cubre con el pago de un boleto. Entonces, advirtió: “Lo que están pagando los pasajeros cubre el 10% del costo total”.

Y detalló: “Tengan en cuenta que ante un boleto mínimo hoy en lo que es el área metropolitana de $18 para viajar 3km y un máximo que es $23 para los que viajan más de 27km, el pasaje promedio está en $13,50, habida cuenta de que hay una parte importante de la población que tiene un descuento que es del 55% -por ejemplo, el caso de los jubilados- y de que también los hay para un segundo y tercer viaje, que van del 50% y el 75%. El pasaje en realidad, por el costo que insume, debería estar en el orden de los $150″.

Así las cosas, alertó que este defasaje “es un problema que se viene transmitiendo desde hace años” y que la falta de repuestas puede derivar en el cese total del servicio en el caso de algunas línea. “La idea no es quitar el servicio, sino tratar de seguir funcionando. Pero esto no quiere decir que a alguna empresa no se le acaben los recursos y no pueda seguir funcionando: si no puede pagarle a la totalidad del personal o comprar gasoil, es una cuestión práctica, no es una cuestión de voluntad”, sentenció.

Cuáles son las líneas de colectivos que funcionan al 50% este martes

Las más de cien líneas afectadas por la medida empresaria son: 622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.