Colesterol: un especialista indicó que se descubrió un nuevo tipo y advirtió cómo detectarlo

“Hay algo nuevo con respecto al colesterol”, anticipó el cardiólogo Jorge Tartaglione al visitar los estudios de LN+. En ese marco, el médico explicó de qué se trata el nuevo tipo de colesterol que fue descubierto en un estudio reciente.

“En la Argentina, tres de cada diez personas tienen este nuevo tipo de colesterol alto. Pedile a tu médico que te lo mida”, advirtió.

De que se trata el nuevo colesterol

Cuál es el nuevo tipo de colesterol

A fines de ilustrar cómo funcionan los tres tipos de colesterol, Tartaglione expresó sobre el colesterol HDL: “Venís por la Panamericana y tenés un colesterol que se encarga de sacar, de agarrar toda la parte sucia y llevarla. Eso sería en tus arterias y el traslado al hígado”.

“Después tenés el colesterol malo, el LDL, que es el más importante y el que tenés que tener preciso y ver en tus análisis del médico. Es un camión mucho más pesado, muchísimo más pesado, que trae mucha carga y puede ir depositando en las paredes de la autopista, en las paredes de tus vasos, parte de esa carga que tiene que es el colesterol, que es el más importante de todos", continúo.

La acumulación de colesterol en sangre es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas

Por último, reveló cuál es el nuevo tipo de colesterol: “Ahora apareció uno nuevo, que es un camión con acoplado, que se llama LPA”. Y advirtió cómo detectarlo: “Alguna vez en tu vida te lo tenés que medir, porque es genético. A veces, este camión con acoplado explica los casos de aquellas personas que no son hipertensas, que no tienen colesterol muy alto, que no fuman y se infartan”.

Sobre este punto, el médico subrayó: “Las personas que tienen este camión acoplado elevado, que es el LPA, que si lo tenés que pedir a tu médico que te lo pida, tienen mayor riesgo de tener accidentes cerebrovasculares o infartos, aún no tengan ningún otro factor de riesgo”.