Después de cuatro días de incertidumbre, la Justicia comenzó hoy la pericia genética destinada a determinar si el cuerpo hallado tras la explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada corresponde a Marcelo García, el operario de Metrogas de 47 años que permanece desaparecido desde el momento del siniestro.

La novedad fue informada por la Fiscalía General de Lomas de Zamora luego de una reunión realizada entre representantes del Ministerio Público, Metrogas, Edesur, el Ente Regulador, Defensa Civil y los cuerpos de bomberos provincial y municipal. Según se comunicó oficialmente, las muestras fueron enviadas ayer al laboratorio de Junín y este martes comenzó el análisis genético que permitirá establecer la identidad del cadáver encontrado en la zona de la explosión.

No obstante, las autoridades aclararon que todavía no es posible determinar cuándo estarán disponibles los resultados. “Se trata de un procedimiento técnico que requiere tiempo de procesamiento y análisis”, indicaron desde la fiscalía.

La pericia representa el primer paso concreto para intentar terminar con la incertidumbre que atraviesa la familia de García desde el viernes pasado.

Como publicó LA NACION el domingo, los familiares del trabajador denunciaban no haber recibido ninguna confirmación oficial sobre su situación. Mientras distintas versiones señalaban que el operario podía ser la víctima fatal de la explosión, sus allegados seguían recorriendo hospitales y reclamando respuestas.

“Sale que murió, pero no sabemos”, resumía entonces la familia, que insistía con la necesidad de realizar pruebas genéticas para despejar las dudas.

García trabaja desde hace 14 años en Metrogas y formaba parte de una cuadrilla que intervino en la zona después de que una empresa tercerizada dañara una cañería durante tareas sobre la red de distribución. Según reconstruyeron sus allegados, la última información certera sobre él corresponde al momento en que se produjo la explosión que afectó viviendas, comercios y vehículos en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

La espera de la familia se desarrolla en paralelo con la normalización gradual de la zona afectada. Tras una reunión interdisciplinaria celebrada este lunes, las autoridades resolvieron reducir el perímetro de seguridad de 150 a 50 metros para permitir el regreso paulatino de los vecinos y avanzar con la restitución de los servicios.

Según informó la fiscalía, el suministro de gas ya comenzó a restablecerse en algunos sectores donde los bomberos consideraron concluidas las tareas periciales. También fueron autorizados trabajos de demolición parciales en áreas específicas afectadas por la explosión.

En tanto, continúa pendiente la situación de las propiedades ubicadas dentro del sector de mayor restricción, donde todavía se mantienen las medidas de resguardo mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro.

Para la familia de Marcelo García, sin embargo, la atención sigue puesta en un solo punto: conocer si el cuerpo hallado en el lugar corresponde efectivamente al trabajador desaparecido.

“Estamos muy angustiados. Marcelo trabaja hace 14 años en Metrogas. Su papá tiene más de 80 años. Queremos que nos digan la verdad”, expresó Margarita Macre, familiar política del operario, en diálogo con LA NACION. La mujer habló con la voz quebrada, por momentos casi sin poder continuar su relato, mientras reconstruía las horas posteriores al incidente. “Primero nos dicen que está en La Plata y después que no. Queremos que nos dejen de derivar de un lado a otro”, reclamaron el fin de semana.

Esa situación cambió anteayer. Maribel, cuñada de García, confirmó a LA NACION que durante la jornada les tomaron muestras genéticas para avanzar con la identificación. “Hoy [por el domingo] nos tomaron muestra de ADN y hay que esperar los resultados”, explicó.