Tras la explosión, comienza la restitución del gas en Remedios de Escalada, pero una zona seguirá sin servicio

Después de cuatro días marcados por la incertidumbre que dejó la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, comenzó el operativo para restablecer el servicio de gas en viviendas y comercios afectados por el incidente. Según informaron el municipio de Lanús y Metrogas, la reconexión avanzará durante las próximas 48 horas en todos los inmuebles que se encuentren fuera del perímetro de restricción establecido alrededor del lugar del accidente.

La medida alcanza a vecinos que pudieron regresar a sus hogares después de que se normalizara la situación en gran parte de la zona afectada. Desde la distribuidora remarcaron que es importante que las personas permanezcan en sus domicilios hasta la llegada de las cuadrillas encargadas de rehabilitar el suministro.

La zona que seguirá sin servicio, según informó la municipal Instagram

Una vez completada la reconexión del gas, comenzará también la restitución gradual del servicio eléctrico. Según comunicó la Municipalidad de Lanús, Edesur trabajará durante el mismo período para devolver la energía a los usuarios alcanzados por las restricciones implementadas tras la explosión.

Durante la mañana, Metrogas informó que ya comenzó a recibir consultas de vecinos afectados a través de canales exclusivos habilitados para atender cada caso particular. La empresa puso a disposición una línea telefónica y una dirección de correo electrónico específicas para evacuar dudas y realizar el seguimiento de los reclamos.

“Ya se comenzó a analizar caso por caso las necesidades y se evacúan las dudas respecto al servicio de gas en la zona”, indicó la compañía en un comunicado.

Cuadrillas de Metrogas realizaron tareas de reparación y control en una boca de acceso a la red ubicada en pleno centro de Lanús Nicolás Suárez

En paralelo, continúa la espera para quienes viven dentro del perímetro más comprometido por el siniestro. La empresa señaló que aún aguarda una decisión judicial que permita el regreso de los vecinos que residen dentro del radio de 100 metros alrededor del lugar donde ocurrió la explosión.

Hasta que exista esa autorización, esas familias seguirán sin poder volver a sus viviendas, por lo que tampoco podrán avanzar las tareas de restitución de los servicios.

“Junto al municipio, Bomberos y Edesur se está trabajando de manera coordinada para establecer un operativo y poder devolverles los servicios a cada uno de ellos”, informó Metrogas.

La normalización del suministro aparece como uno de los pasos más esperados por los vecinos después del accidente del viernes pasado, que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y dejó numerosas viviendas afectadas en el entorno de Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Personal técnico inspecciona la zona afectada por una pérdida de gas detectada en las inmediaciones de la estación Lanús Nicolás Suárez

Mientras tanto, el clima de preocupación en Lanús continúa. Este lunes por la mañana se activó un nuevo operativo preventivo en las inmediaciones de la estación ferroviaria luego de una denuncia por un escape de gas. Personal de Bomberos, Defensa Civil y operarios de Metrogas trabajaron en la zona mientras permanecían cortadas las arterias cercanas.

La distribuidora informó más tarde que se trataba de una pérdida en una red de baja presión y aseguró que la situación se encontraba controlada. También explicó que este tipo de fugas son habituales y que la reparación se realizó a cielo abierto mediante trabajos sobre la cañería afectada.

Desde la explosión del viernes, que dejó un muerto y 30 heridos, las denuncias por olor a gas aumentaron significativamente en distintos sectores del distrito. En ese contexto, las autoridades locales y la empresa distribuidora mantienen operativos permanentes de monitoreo, mientras avanzan los trabajos destinados a devolver gradualmente la normalidad a los vecinos que permanecieron sin servicios durante los últimos días.