Comenzó la semana de recuperación del Censo 2022: qué deben hacer los que no fueron encuestados

Las horas posteriores al cierre del Censo 2022 transcurren entre la carga de datos que provienen de todas las provincias y el inicio del operativo para rastrillar las viviendas que, por diferentes motivos, quedaron sin encuestar y aparecen en blanco en el sistema del centro de monitoreo que montó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ayer, al filo de las 18 y luego de esa hora, que marcó el fin del relevamiento territorial, había personas que seguían esperando ser visitadas y manifestaban su desconcierto por no saber cómo actuar a partir de ahora.

Las estimaciones de cuántas viviendas y personas quedaron sin registrar aún no fueron confirmadas por el Indec, porque no todas las jurisdicciones terminaron de cargar la información, aunque se prevé que son muy pocas del total. Un dato sirve para ejemplificar: en la ciudad de Buenos Aires, donde ya se procesó la totalidad según voceros oficiales, de 1.700.000 viviendas 400 todavía no recibieron la visita del censista.

“Siempre la porción sin censar es muy chica. Por eso implementamos mecanismos con las provincias, y algunas jurisdicciones, como la Ciudad, habilitaron otras vías para recuperar los datos de los que quedaron afuera”, explicó el director del Indec, Marco Lavagna, luego de la reunión del gabinete nacional en la que expuso sobre el desarrollo del Censo 2022, el primero desarrollado en doce años.

El Censo 2022 también se realizó ayer en las villas y los barrios vulnerables de todo el país Ignacio Sanchez - LA NACION

Por esta razón, a partir de hoy y hasta el miércoles próximo se realizará lo que se denomina “semana de recuperación”, un mecanismo de reparación de datos para alcanzar a toda la población posible; en este caso, aquella porción que no fue alcanzada por el despliegue territorial de la víspera. Además de reabrir la posibilidad de completar el censo digital, que había cerrado ayer poco antes de las 8, el Indec ya implementó otras herramientas.

Según explicaron desde el organismo, las personas podrán responder el cuestionario online de la misma forma que antes del relevamiento presencial, aunque luego deberán compartir el código en una nueva visita del censista que se realizará en algún momento de la semana.

Se establecieron dos líneas de comunicación para que las personas sin censar lo puedan informar y la situación quede registrada. Por un lado, se puede acudir al teléfono gratuito de la Mesa de Ayuda del Censo: el 0800-345-2022.

Además, ya fue habilitado el correo electrónico censo@indec.gob.ar con el mismo objetivo. Allí se deberá enviar un mail que en el asunto debe decir “No fui censado/a” y se deberán completar los siguientes datos: nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento, código de finalización de seis dígitos (si completó el censo digital), mail de contacto y número de teléfono.

Los censistas recorrieron los parques nacionales en un operativo especial

“La semana de recuperación es parte de la metodología que siempre se planifica para cualquier operativo estadístico y el censo es uno de ellos. Consiste en volver durante los siete días posteriores a aquellos hogares donde no se encontraron a las personas o que no se visitaron por determinado motivo. Cada jefe de fracción y de radio tiene sus reportes de lo que pasó el día presencial y ya comenzaron con la recuperación de datos”, explicaron desde el Indec.

Al informar vía mail o por teléfono la ausencia del censista, no se agendará la visita en un día y hora específico, sino que esas vías son una herramienta más para que el organismo centralizador cuente con información más precisa para hacer el barrido y completar la recolección de datos de la población.

En la ciudad

Además de las vías de comunicación que puso a disposición el Indec, el director general de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires, José María Donati, confirmó que la línea telefónica 147 se encuentra activa para informar sobre la ausencia del censista. También en www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/ se habilitó una opción específica para contactarse.

“Desde el 19 de mayo se realizará la etapa de recuperación para todas las viviendas que por algún motivo no hayan sido visitadas por el censista el 18. Si su vivienda no fue censada, le solicitamos que nos envíe un correo a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar indicando calle, número, piso y departamento y comuna más un teléfono o e-mail de contacto. En caso de haber realizado el censo digital, le pedimos que nos informe el código de seis dígitos”, se explica en el sitio web.

Esta mañana, Lavagna dio más detalles de cómo será el procedimiento a partir de hoy. “Se está recogiendo toda la información del proceso. Empezamos lo que se llama la etapa de supervisión o de recuperación sobre viviendas que puedan haber quedado sin censar. Estamos trabajando en coordinación con cada jurisdicción y viendo cuál es la mejor estrategia para completar la información”, explicó el funcionario.

En lanchas los censistas se desplegaron por los arroyos del Delta, en Tigre Rodrigo Nespolo

“Seguramente en el transcurso del día ya tendremos datos muy generales y luego seguirá toda la etapa de lo que es el procesamiento de la información, que dará los primeros datos estimados por localidad, sexo y cantidad de personas a los tres meses. A los ocho meses tendremos los primeros resultados finales y, al año y medio, estará la totalidad del censo procesado”, indicó el director del Indec sobre los resultados. Las cifras se harán públicas a medida que se vayan obteniendo.

El organismo había especulado, al lanzar el censo digital, que los primeros datos sobre la cantidad de ciudadanos podrían estar en la noche del miércoles, al finalizar el relevamiento en el territorio, o a la mañana siguiente, pero hasta el momento no hay ninguna previsión. El único dato concreto es que hasta ayer 23.813.773 de personas habían participado del censo digital, siendo la provincia de Buenos Aires (con 9.561.099 personas), la ciudad de Buenos Aires (2.150.367), Córdoba (2.131.522) y Santa Fe (1.970.809) las jurisdicciones que más adhirieron. Según la proyección del Indec, en la Argentina viven unos 46.800.000 habitantes.