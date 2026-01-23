Comienza una nueva etapa de los eventos en la ciudad: nació Buenos Aires Ferial

En un clima distendido, dentro del sector conocido como la Intendencia, representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Unión Transitoria integrada por Publirevistas S.A.U. – Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., socias en Exponenciar S.A., firmaron el martes 13 de enero el acta de entrega formal del predio conocido como Costa Salguero. El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios más emblemáticos de la ribera norte porteña, con un proyecto que apunta a recuperar protagonismo en el circuito ferial y de congresos.

La concesión, otorgada por la Ciudad por un plazo de diez años, corresponde al Sector Nº 5 de Costa Salguero y quedó en manos de la Unión Transitoria antes indicada. El objetivo es transformar y reposicionar al predio como uno de los grandes polos de ferias, congresos y exposiciones del país y de la región. Su desembarco promete una gestión superadora y de largo plazo.

Con la presencia de autoridades del Gobierno porteño, el Representante Legal de la nueva Concesionaria y CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, rubricó el acta de posesión acompañado por el escribano designado por la Ciudad. A partir de ese momento, la empresa asumió el control operativo del complejo y activó una agenda inmediata de trabajo que incluye la contratación de proveedores, la planificación de equipos y el diseño de una nueva arquitectura funcional para el predio.

Buenos Aires Ferial Exponenciar

Los cambios ya están en marcha. Desde ahora, según anunció la nueva concesionaria, el complejo pasa a denominarse Buenos Aires Ferial, una marca que sintetiza el espíritu del proyecto y anticipa su perfil como centro de encuentros profesionales, comerciales, culturales y tecnológicos.

A partir de febrero comenzarán las tareas de mantenimiento y puesta en valor, con el objetivo de que durante marzo algunos pabellones ya estén en condiciones de volver a operar. Entre las intervenciones previstas se destaca la futura demolición del Pabellón 6, como parte de un proceso de reorganización integral del espacio.

La propuesta presentada contempla una inversión superior a los $13.200 millones, destinada a obras de infraestructura, mantenimiento y mejora general del complejo, al tiempo que garantiza la continuidad de ferias, exposiciones y congresos durante todo el año 2026, incluso mientras avanzan las distintas etapas del proyecto.

Buenos Aires Ferial Exponenciar

Buenos Aires Ferial nace de la mano de una empresa con sólida experiencia en la industria de eventos, como lo son las empresas integrantes de la UT, a través de la experiencia recogida mediante su participación en el sector como accionistas de Exponenciar. Con más de dos décadas de trayectoria, Exponenciar organiza Expoagro, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región, y Caminos y Sabores, la feria gastronómica y turística más convocante de la Argentina. Además, la compañía coorganiza exposiciones ganaderas en distintas provincias y el Congreso de Aapresid en Rosario.

Con la mirada puesta en la reactivación del calendario, desde la Concesionaria adelantaron que en pocos días se habilitará una línea de comunicación para que empresas y organizaciones puedan realizar consultas y comenzar a reservar fechas dentro del calendario de Buenos Aires Ferial de este año.

Si bien el predio comenzará a funcionar de manera plena en las próximas semanas como centro de convenciones, congresos y exposiciones, ya se proyecta una agenda que —de repetir lo ocurrido en 2025— incluiría congresos vinculados a Inteligencia Artificial, Bitcom e Internet, además de exposiciones de sectores tan diversos como la industria del calzado, el mundo cómic, la higiene y limpieza, la producción avícola y porcina, el universo celíaco y la ortopedia, entre otros.

Nuevo Costa Salguero

De este modo, Buenos Aires Ferial comienza a delinear su identidad como un espacio abierto, dinámico y plural, pensado para acompañar la evolución de la industria de eventos y el surgimiento de nuevos formatos de encuentro. Con una ubicación estratégica, una agenda diversa y una gestión orientada a la puesta en valor, el proyecto busca volver a integrar a la ribera norte porteña en el circuito productivo, cultural y tecnológico de la Ciudad, consolidándose como un escenario clave para el intercambio, la innovación y el desarrollo.