¿Cómo cuidar tu corazón? Estas son los 5 hábitos diarios que tenés que implementar, según un especialista

Como cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del corazón. Órgano que el cardiólogo Jorge Tartaglione definió como “un símbolo de vida para la historia de la humanidad y del amor que late cien mil veces al día”. Además, en su visita a LN+, el especialista reveló las tres enfermedades silenciosas que afectan su funcionamiento.

Jorge Tartaglione en LN+ en el Dia Mundial del corazon

“Lo que afecta al corazón, nosotros no lo sentimos. La hipertensión no se siente, el colesterol no te avisa y la diabetes puede no dar síntomas”, explicó Tartaglione.

El especialista también recalcó la importancia de un buen descanso para la salud cardiovascular. "Si no dormís profundamente, influye en el corazón. Porque dormir es la función más regenerativa de nuestro cuerpo", subrayó el cardiólogo.

Tips para cuidar el corazón según Jorge Tartaglione

“Otro aspecto importante es la soledad. El músculo social es clave para mantener sano a nuestro corazón”, detalló Tartaglione. En palabras del cardiólogo, “el 75% de lo que va a pasar en nuestra vida va a depender de lo que hagas durante nuestra vida”.

Cuándo hacer un control médico

Un término que late

“La palabra corazón viene de cordis, que en sánscrito significa, ‘que late en el centro del pecho’”, explicó Tartaglione. En un plano más poético que clínico, el especialista agregó que el corazón “es una máquina que tenemos en el centro del pecho: un símbolo de vida para la historia de la humanidad y del amor”.

“Para los griegos, era el centro de la vida”, siguió Tartaglione, en alusión al órgano que late aproximadamente tres millones de veces a lo largo de nuestra existencia.

Por último, evocó a uno de los grandes referentes nacionales. “Lo que hizo René Favaloro fue único y me emociona cada día más”, concluyó Tartaglione.