Cómo designar un apoderado en la Anses

En la vida cotidiana, muchas personas requieren delegar ciertos trámites administrativos y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no es la excepción. Ya sea por motivos de salud, laborales o personales, existen situaciones en las que un ciudadano necesita que otra persona actúe en su nombre ante este organismo. Para ello, es posible la designación de un apoderado, una figura legal que puede gestionar trámites y realizar gestiones específicas según los poderes otorgados.

Se trata de un procedimiento práctico y seguro que facilita la gestión de trámites y asegura que los derechos de los ciudadanos se ejerzan de manera eficiente. Seguir los pasos adecuados, reunir la documentación correcta y elegir una persona de confianza son aspectos clave para garantizar que la designación sea válida y útil. Tanto jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales como la AUH pueden aprovechar esta figura legal para simplificar sus gestiones y asegurar el cumplimiento de sus derechos ante la Anses.

Un apoderado es una persona designada para hacer trámites ante la Anses en nombre de otra Anses

A continuación, qué significa designar un apoderado en la Anses, quién puede hacerlo, cuáles son los pasos y requisitos:

¿Qué es un apoderado en la Anses?

Un apoderado es una persona autorizada formalmente para representar a otra ante la Anses. Esto implica que puede realizar trámites, presentar documentación, firmar formularios y, en general, actuar legalmente en nombre del titular de una prestación social.

La autorización puede ser total, es decir, cubrir todos los trámites posibles; o limitada, por el cual se registra al individuo para hacer gestiones específicas, como la solicitud de jubilaciones, asignaciones familiares, cobro de beneficios o trámites relacionados con la salud y la seguridad social.

¿Quién puede designar un apoderado?

Quiénes tienen habilitado designar un apoderado en la Anses rawpixel.com / Freepik

Pueden designar un apoderado todos los ciudadanos argentinos que tengan un trámite pendiente o beneficios activos en la Anses. Esto incluye:

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de asignaciones familiares .

. Trabajadores con cobertura de prestaciones por desempleo o maternidad.

Personas que reciben programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.

En el caso de menores de edad, generalmente los padres o tutores legales son los responsables de designar un apoderado. Asimismo, las personas con discapacidad pueden contar con un representante legal para garantizar que sus derechos se ejerzan correctamente.

Requisitos para designar un apoderado

Antes de iniciar la gestión, es importante tener en cuenta los requisitos establecidos por Anses:

Documento de identidad vigente (DNI), tanto del titular como del apoderado.

tanto del titular como del apoderado. Formulario de designación de apoderado que se encuentra disponible en las oficinas de Anses o en su sitio web oficial.

que se encuentra disponible en las oficinas de Anses o en su sitio web oficial. Documentación adicional , puesto que el organismo previsional puede requerir certificados de discapacidad, partidas de nacimiento u otros documentos que respalden la necesidad de la designación.

, puesto que el organismo previsional puede requerir certificados de discapacidad, partidas de nacimiento u otros documentos que respalden la necesidad de la designación. Constancia de domicilio, que puede ser útil para confirmar la residencia del titular y del apoderado.

Es fundamental asegurarse de que la persona designada como apoderado sea de confianza, ya que tendrá acceso a información sensible y podrá gestionar fondos o beneficios en nombre del titular.

Pasos para designar un apoderado en la Anses

El paso a paso para designar un apoderado en la Anses Leandro Garcia

El procedimiento para designar un apoderado consiste en los siguientes pasos:

1 Reunir la documentación necesaria

El primer paso consiste en reunir todos los documentos requeridos, especialmente el DNI de ambas partes y el formulario de designación. Este último se puede descargar desde el sitio oficial de Anses o solicitarlo directamente en una oficina.

2 Completar el formulario de apoderado

Se deben detallar los datos personales del titular y del apoderado, así como especificar el alcance de las facultades otorgadas. Es importante indicar si la autorización será total o limitada a ciertos trámites, ya que esto definirá las acciones que el apoderado podrá realizar.

3 Presentar la solicitud en la Anses

Una vez completado el formulario, se debe presentar en la oficina de ANSES correspondiente. Es recomendable pedir turno previo, dado que la mayoría de los trámites presenciales requieren reserva para agilizar la atención. En la oficina, un agente verificará la documentación y confirmará que todo esté en orden.

4 Firma y certificación

El trámite generalmente requiere la firma del titular en presencia de un agente del organismo. En algunos casos, si no se puede asistir personalmente, es posible realizar la designación mediante escritura pública ante un escribano, que luego debe ser presentada en ANSES para su validez.

5 Confirmación de la designación

Una vez que la Anses recibe y valida la solicitud, se entrega una constancia de designación de apoderado. Este documento es clave, ya que certifica que la persona autorizada puede actuar legalmente en nombre del titular. Es recomendable guardar una copia y mantenerla disponible para futuras gestiones.