La Anses dejará de retener el 20% de la AUH: ya no será obligatorio presentar la libreta sanitaria

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el miércoles que dejará de retener el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), y comenzará a depositar el monto total del beneficio todos los meses. La medida elimina la obligación de presentar de manera anual y presencial la libreta sanitaria para acceder al pago completo.

La AUH y la AUE se encuentran entre las principales políticas sociales del país, ya que garantizan un ingreso mensual a millones de familias en situación de vulnerabilidad. Hasta ahora, uno de los requisitos para percibir el 100% del beneficio era la presentación de la Libreta AUH, el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de niños y adolescentes.

🗓️ Presentá este año la Libreta AUH 2025 para cobrar el 20% acumulado de la asignación durante el año pasado.



❗A través de mi ANSES (web o app) podés presentar la Libreta completa, con los datos de salud y educación de tus hijos. pic.twitter.com/9cSWYuipMa — ANSES (@ansesgob) December 16, 2025

Sólo después de cumplir con ese trámite, la Anses liberaba el monto acumulado retenido. Ahora, el Gobierno va a liquidar el 100% del beneficio mensualmente sin tener que presentar la libreta de manera presencial. Esto se anunció con el objetivo de simplificar el trámite y agilizar los pagos.

No obstante, la Anses aclaró que los controles sanitarios, educativos y de vacunación seguirán siendo obligatorios. La verificación de esos requisitos se realizará de manera automática y permanente a través de los sistemas del Estado y el incumplimiento podrá afectar el cobro del beneficio.

Paso a paso:

Ingresá en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podés usar la app de MiANSES .

. Consultá la información de la Libreta: En la sección Hijos > Libreta AUH revisá las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que recibís la AUH.

revisá las por cada hijo o personas a cargo por la que recibís la AUH. Generá la Libreta: En caso de que te falte completar alguna sección de la Libreta, seleccioná la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla a tu mail.

para descargarla o enviarla a tu mail. Hacé completar la Libreta: Imprimí la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.

(en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen. Subí la Libreta completa: Una vez que tengas la Libreta completa y firmada, sacale una foto

Ingresá en mi ANSES para terminar la presentación. Seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH y seguí las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.

Si no se cumplen los requisitos, el pago podrá verse afectado. Las familias deberán asegurarse de que sus hijos tengan todos los controles sanitarios, ya que la verificación será automática y constante.