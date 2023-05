Cómo es la maniobra go around con la que un piloto evitó aterrizar en el Aeroparque por los vientos fuertes

escuchar

Maniobra de escape o go around, así se denomina el procedimiento que aplicó ayer un piloto de la línea aérea low-cost Flybondi en el Aeroparque Jorge Newbery en medio de las fuertes ráfagas de viento que afectaban a la Ciudad y el conurbano bonaerense. Según piloto, es una técnica sumamente utilizada en aviación cuando las condiciones de aterrizaje no son las ideales o no le dan seguridad al capitán de la nave para descender sobre la pista.

Un Boeing 737 de Flybondi estaba a punto de aterrizar sobre una de las pistas de la terminal porteña cuando la nave comenzó a ladearse de izquierda a derecha. El piloto tomó entonces una decisión ante la vehemencia del viento: decidió volver a ascender.

Jorge Polanco, que fue piloto de Aerolíneas Argentinas durante más de 20 años, dijo a LA NACION que “estuvo bien lo que hizo el piloto si no se sintió seguro para aterrizar”. El experimentado aeronauta explicó que el escape se puede hacer incluso hasta segundos antes de que las dos ruedas del tren delantero del avión toquen pista. “Lo que no se percibe de la filmación es a cuánta altura estaba la aeronave”, dijo el especialista.

Su colega Walter Gallardo dijo, en diálogo con LN+, que esa maniobra se practica siempre en el simulador, incluso a veces hasta con un único motor para plantear una situación grave, y es “la que corresponde” cuando la aeronave no tiene las alas niveladas cuando se acerca de la pista. El piloto reconoció que la maniobra que ejecutó el encargado de la nave de Flybondi puede ser “un poco incómoda para los pasajeros” porque cuando parece que el avión está por tocar suelo de repente toma vuelo otra vez.

En la aviación, go around o maniobra de escape se refiere justamente a una técnica de aborto de aterrizaje que realiza un avión cuando no puede tocar suelo con seguridad. “Es la mejor decisión que puede tomar el piloto en uno o dos segundos. Creo que actuó muy bien buscando seguridad en el aire”, destacó Gallardo y dijo que “es muy común”.

“Es el momento más vulnerable de la aeronave porque venimos con muy poca velocidad”, agregó Gallardo, que aclaró que “no hay tiempo” de avisarle a los pasajeros que se va a realizar tal maniobra porque quien está al mando del avión está atento a esta situación.

Con la investigación del hecho se determinará si el piloto en cuestión puso el rumbo de escape en 105, lo que hubiera hecho que el avión realizara la maniobra de escape hacia arriba pero levemente en sentido a la izquierda, como está estipulado según pudo saber este diario.

Qué pasó

En las últimas horas, se viralizó la grabación de un avión de Flybondi que volvió a levantar vuelo cuando estaba a punto de aterrizar en Aeroparque. El episodio ocurrió durante la tarde de ayer cuando los fuertes vientos que se soplaban sobre la ciudad de Buenos Aires afectaron los vuelos que debían aterrizar en la terminal porteña.

En ese marco, un avión Boeing 737-800 de Flybondi se encontraba en el tramo final de su aproximación a la pista cuando una intensa turbulencia comenzó a desestabilizar la aeronave, que comenzó a vibrar y sacudirse. En ese momento, el piloto decidió abortar el aterrizaje, imprimir máxima potencia a los motores y volver a elevarse.

El piloto Carlos Francisco Rinzelli, en su cuenta en Twitter @rinzelli62, definió como una “excelente decisión” la que tomó el comandante del vuelo de Flybondi segundos antes de tocar tierra en la cabecera 13 de la estación aérea metropolitana.

Fuentes del sector indicaron que la maniobra no es algo excepcional, sino que es un recurso que suelen utilizar los pilotos cuando consideran que no están dadas las condiciones para un aterrizaje seguro, aun en condiciones más benignas que las que se registraban ayer.

