Liberaron al futbolista que desató el pánico y obligó a evacuar un avión, pero quedó imputado

Emiliano Endrizzi, el futbolista que desató el pánico y obligó a evacuar un avión cuando estaba por despegar desde Jujuy para volar a la ciudad de Buenos Aires y mencionó, a modo de broma, que alguien llevaba una bomba −lo que obligó a poner en marcha los protocolos de seguridad ante la posible presencia de un explosivo−, recuperó la libertad, pero quedó imputado por el delito de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.

El jugador gritó "bomba" antes del despegue

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto del expediente judicial. El episodio ocurrió el sábado en el aeropuerto internacional gobernador Horacio Guzmán. Endrizzi había abordado junto con el resto del equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy el vuelo FO 5181 de la empresa Flybondi, que debía llevarlos hacia Buenos Aires −donde ayer jugaron contra Agropecuario, en la localidad de Carlos Casares−, por la fecha 9 del torneo de la Primera Nacional.

“El imputado, ubicado en la butaca 16C, señaló a otro pasajero y expresó en voz alta: ‘Él lleva una bomba’”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Eso obligó a la tripulación de Flybondi a activar el protocolo de seguridad y evacuar el avión para que los expertos en explosivos abordaran y determinaran la verosimilitud de la situación o la descartaran por completo, lo que finalmente sucedió. El futbolista fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a bordo mismo del avión, del que bajó esposado.

“El avión fue trasladado a una zona aislada −ya prevista y ubicada a unos 500 metros−, se evacuó a los pasajeros y se realizó una requisa integral de la aeronave y los equipajes, con intervención de personal especializado de la División de Explosivos de la Policía de la Provincia y de la Unidad de Control de Armas y Explosivos de la PSA, con sus respectivos trajes de seguridad. Durante el operativo se procedió a brindarle atención médica a los pasajeros y se mantuvieron entrevistas con los mismos, se requirieron imágenes de las cámaras de video del aeropuerto y de ellas se advirtió al jugador cuando hacía su ingreso a la sala de embarque y luego al avión. Tras más de tres horas de trabajo, se descartó la existencia de explosivos y se desactivó el protocolo", se explicó en www.fiscales.gob.ar.

La imputación por intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, a cargo del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy ante el juez federal de Garantías Eduardo Hansen.

“El magistrado tuvo por formulada la imputación y dispuso la libertad provisoria del acusado, sujeta a una serie de medidas restrictivas, entre ellas, la obligación de presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial”, se explicó en el citado sitio de noticias.

Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery. pic.twitter.com/wel9qBfom9 — POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (@seguridadpsa) April 12, 2026

El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado que se dictara la prisión preventiva y que el futbolista, de 32 años, fuera trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Endrizzi llegó detenido a la audiencia. No declaró. Su abogado, Sebastián Alsina, presentó diversa documentación destinada a acreditar su arraigo. De ser encontrado culpable en el juicio, podría recibir una pena de entre dos y seis años de cárcel.

Según www.fiscales.gob.ar, el fiscal general Eduardo Villalba, con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta −que abarca a la Unidad Fiscal Jujuy−, dijo que evalúa llevar adelante actuaciones complementarias en torno a lograr una reparación del daño causado, entre ellas, la posible intervención del Estado nacional como querellante, a través del órgano de contralor que corresponda.

El futbolista fue liberado, pero quedó imputado de intimidación pública fiscales.gob.ar

Ayer, en su cuenta de la red social X, la PSA informó sobre lo sucedido: “Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía [por el sábado] detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery”.

Y agregó: “Seguidamente nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza”.