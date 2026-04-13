Liberaron al futbolista que desató el pánico y obligó a evacuar un avión, pero quedó imputado
Se trata de Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy; fue acusado de intimidación pública
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Emiliano Endrizzi, el futbolista que desató el pánico y obligó a evacuar un avión cuando estaba por despegar desde Jujuy para volar a la ciudad de Buenos Aires y mencionó, a modo de broma, que alguien llevaba una bomba −lo que obligó a poner en marcha los protocolos de seguridad ante la posible presencia de un explosivo−, recuperó la libertad, pero quedó imputado por el delito de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.
Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto del expediente judicial. El episodio ocurrió el sábado en el aeropuerto internacional gobernador Horacio Guzmán. Endrizzi había abordado junto con el resto del equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy el vuelo FO 5181 de la empresa Flybondi, que debía llevarlos hacia Buenos Aires −donde ayer jugaron contra Agropecuario, en la localidad de Carlos Casares−, por la fecha 9 del torneo de la Primera Nacional.
“El imputado, ubicado en la butaca 16C, señaló a otro pasajero y expresó en voz alta: ‘Él lleva una bomba’”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
Eso obligó a la tripulación de Flybondi a activar el protocolo de seguridad y evacuar el avión para que los expertos en explosivos abordaran y determinaran la verosimilitud de la situación o la descartaran por completo, lo que finalmente sucedió. El futbolista fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a bordo mismo del avión, del que bajó esposado.
“El avión fue trasladado a una zona aislada −ya prevista y ubicada a unos 500 metros−, se evacuó a los pasajeros y se realizó una requisa integral de la aeronave y los equipajes, con intervención de personal especializado de la División de Explosivos de la Policía de la Provincia y de la Unidad de Control de Armas y Explosivos de la PSA, con sus respectivos trajes de seguridad. Durante el operativo se procedió a brindarle atención médica a los pasajeros y se mantuvieron entrevistas con los mismos, se requirieron imágenes de las cámaras de video del aeropuerto y de ellas se advirtió al jugador cuando hacía su ingreso a la sala de embarque y luego al avión. Tras más de tres horas de trabajo, se descartó la existencia de explosivos y se desactivó el protocolo", se explicó en www.fiscales.gob.ar.
La imputación por intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, a cargo del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy ante el juez federal de Garantías Eduardo Hansen.
“El magistrado tuvo por formulada la imputación y dispuso la libertad provisoria del acusado, sujeta a una serie de medidas restrictivas, entre ellas, la obligación de presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial”, se explicó en el citado sitio de noticias.
Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery. pic.twitter.com/wel9qBfom9— POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (@seguridadpsa) April 12, 2026
El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado que se dictara la prisión preventiva y que el futbolista, de 32 años, fuera trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Endrizzi llegó detenido a la audiencia. No declaró. Su abogado, Sebastián Alsina, presentó diversa documentación destinada a acreditar su arraigo. De ser encontrado culpable en el juicio, podría recibir una pena de entre dos y seis años de cárcel.
Según www.fiscales.gob.ar, el fiscal general Eduardo Villalba, con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta −que abarca a la Unidad Fiscal Jujuy−, dijo que evalúa llevar adelante actuaciones complementarias en torno a lograr una reparación del daño causado, entre ellas, la posible intervención del Estado nacional como querellante, a través del órgano de contralor que corresponda.
Ayer, en su cuenta de la red social X, la PSA informó sobre lo sucedido: “Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía [por el sábado] detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery”.
Y agregó: “Seguidamente nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza”.
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