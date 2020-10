Cómo sacar el permiso de circulación para el servicio doméstico en CABA

Los empleados y empleadas domésticas deberán tramitar el permiso de circulación, pero no podrán utilizar el transporte público

Con la habilitación del servicio doméstico en CABA, los empleados y las empleados de casas particulares ya pueden volver a trabajar respetando un detallado protocolo sanitario. Para trasladarse hasta y desde su puesto laboral -que solo podrá ser en una casa por ahora- deberán tramitar el permiso de circulación necesario durante la cuarentena por coronavirus.

Sin embargo, como la actividad no es considerada esencial, el personal doméstico no podrá viajar en transporte público, pero sí tendrá la posibilidad de trasladarse a pie, en bicicleta, en moto, remis o taxi abonado por el empleador.

Antes de solicitar tu certificado de circulación, se recomienda verificar las excepciones establecidas por cada provincia en el siguiente la web oficial del Certificado Único Habilitante de Circulación - COVID19 (CUHC).

Paso a paso: cómo sacar el certificado de circulación para personal doméstico durante la cuarentena

Ingresar a la web oficial Certificado de circulación - coronavirus COVID-19. En la página se debe bajar el hasta que aparezcan dos grandes botones y hacer clic en "Tramitá tu certificado único habilitante para circular".

Informar si se tiene DNI. Cliquear en "Sí" y luego en "Continuá".

Seleccionar residencia. Se debe notificar la provincia argentina de residencia. Luego hacer click en "Continuá".

Elegir el motivo de la excepción para tramitar el permiso. Hay dos opciones, seleccionar la primera: "Porque tenés que viajar a tu trabajo".

Luego elegir "Sos personal de comercio, bancario, de servicios financieros, de mutuales o cooperativas de crédito, profesional liberal (contador, abogado), trabajador industrial, de actividades culturales, de deportes autorizados o de casas particulares."

Elegir la opción "Sos personal de comercio, bancario, de servicios financieros, de mutuales o cooperativas de crédito, profesional liberal (contador, abogado), trabajador industrial, de actividades culturales, de deportes autorizados o de casas particulares)"

En caso de elegir "Porque tenés que viajar a tu trabajo" , se desplegará una segunda pregunta para dar información detallada sobre el tipo de actividad laboral.

, se desplegará una segunda pregunta para dar información detallada sobre el tipo de actividad laboral. Seleccionar el rubro de la actividad laboral: "Servicio doméstico (un solo empleador)".

Elegir la opción "Servicio doméstico (un solo empleador)"

Luego se debe hacer clic en "Completá el formulario". La novedad es que ahora se pueden registrar dos patentes de vehículos, en las etapas anteriores solo se podía colocar la patente de un solo rodado.

Completar el formulario para trabajadores exceptuados. Se deben llenar todos los campos sobre información personal, sobre el empleador y los medios de transporte que se necesitan usar para asistir al puesto de trabajo.

El último paso antes de solicitar el certificado consiste en adjuntar alguna documentación que justifique el permiso: recibo de sueldo, comprobante de monotributo o carta del empleador. Luego cliquear en "Solicitar certificado".

Descargar el certificado. Tras completar todos los campos del formulario y enviarlo, el sistema informará que "dentro de las 2/4 horas podrás descargar tu formulario".

¿Cómo descargar el permiso de circulación?

Pasadas entre las 4 horas desde que se realizó el trámite, volver a ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/circular

Hacer click en el botón "¿Pasaron 4 horas desde que lo tramitaste? Descargalo".

Completar el número de DNI y el número de trámite de DNI. Luego hace click en "No soy un robot" y en "Ver PDF".

Elegir el certificado de circulación que se quiera descargar.

También se puede descargar el certificado para vehículos.

Pasos a seguir para obtener el permiso de circulación desde la app CuidAR

Descargar la aplicación CuidAR. Completar el formulario. Esperar la admisión de la solicitud, que puede demorar algunas horas.

¿Cómo descargar la aplicación CuidAR para ver el permiso de circulación?

Ingresar a la página www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus.

Elegir el sistema operativo del teléfono celular: para smartphones con Android hacer click aquí; para iOS (iPhone) , cliquear aquí.

con hacer click aquí; para , cliquear aquí. También se puede descargar directamente desde las tiendas App Store (iOS) y el Google Play (Android).

¿Qué pasa me paran sin permiso para circular en un vehículo particular?

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que se retendrá la licencia de conducir de aquellas personas que pasen por un control y no tengan el permiso de circulación. Se le dará un formulario para que pueda circular por 10 días más hasta que pague la multa y le vuelvan a entregar el registro. En caso de no abonarla luego de ese plazo, se vencerá el formulario y no podrá circular.