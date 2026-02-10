La Anmat prohibió el uso y la venta de una serie de productos por irregularidades

A través de una serie de disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de productos de algunas marcas por estar falsamente rotulados y ser considerados “ilegales”.

En la Disposición 341/2026, la entidad a cargo de Luis Eduardo Fontana estableció una prohibición para el producto rotulado como: “Agua lavandina común. Val chemical. Elimina el 99,9% de las bacterias de tu hogar. 25 g Cl/l. Compañía de Poliproductos Baigó S.A. – Atuel N°47 Hurlingham – Pcia. de Bs. As. www. valchemical.com.ar. RNE: N° 020045624“.

Según indicó, el Servicio de Domisanitarios de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud determinó que la empresa cuenta con una habilitación nacional para el sector pero que que el producto no está registrado en la Anmat. Por tal motivo, impuso la sanción para la compañía hasta que “se regularice la situación”.

Por otra parte, mediante la Disposición 361/2026, la administración declaró como prohibidos a algunos productos de la marca La Gefa cosmética VIP. Es el caso de su serum biomolecular en crema, nutrición intensa détox, máscara biomolecular, perfume capilar con ácido hialurónico, serum capilar Kerassvip, shampoo biomolecular détox, afrodita rizos, biotina pura biopéptidos, tónico de crecimiento biopéptidos, alisado liss sin formol y plex molecular.

En este caso, advirtió que son productos que, además de no contar con inscripción sanitaria en su rotulado, representan un riesgo para la salud porque podrían contener formol como activo alisante. “El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador“, expresó la Anmat.

A su vez, ante la exposición crónica, los productos con formol podrían desencadenar desde “hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo“.

En esta línea, por medio de la Disposición 360/2026, la Anmat restringió productos domisanitarios para la limpieza y el acabado de superficies de automóviles y motocicletas de las marcas: Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil por irregularidades en su inscripción. “Se exceptúa el producto silicona aromatizada de marca Fenix“, aclaró.

El organismo detalló que se desconoce el origen de los productos: “Se promocionan, publicitan y comercializan por páginas web, redes sociales y plataformas de venta digital y se verificó que no se encuentran inscriptos ante esta Anmat, además de no contar con identificación de datos de registro de establecimientos responsables habilitados en los diversos sitios web”.

Por último, en la Disposición 258/2026, la Anmat dispuso la prohibición para el producto médico identificado como “concentrador de oxígeno de la marca Respironics, modelo EverFLO, número de serie 0022092″.