Siguen las negociaciones por la reforma laboral; el gremio del transporte planea un paro y movilización el miércoles
La fiscalía y la ARCA rechazaron cerrar la causa por evasión contra la AFA; la Argentina cayó cinco puntos en un ranking de percepción de la corrupción. Estas son las noticias de la mañana del martes 10 de febrero de 2026
LA NACION
- El oficialismo sigue discutiendo las modificaciones del proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, insistió con que hay un acuerdo avanzado con la oposición. Pero si la Casa Rosada no llega a un acuerdo con las provincias, el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3% será eliminado.
- La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso junto a la CGT y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneo. La medida busca rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno que se tratará ese mismo día en el Senado.
- El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil con una novedad: por primera vez le asignó un presupuesto concreto a su implementación. Pero horas después lo retiró, porque la insistencia con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años hacía peligrar el apoyo de sus aliados en la Cámara de Diputados.
- La fiscalía y la ARCA rechazaron cerrar la causa por evasión que se le sigue a la AFA y a sus autoridades, al sostener que por más que las resoluciones del ministerio de Economía eximan a las organizaciones sin fines de lucro de pagar algunos tributos, no le corresponde este beneficio a la asociación del fútbol o a sus directivos. La AFA fue denunciada por la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y también por el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes.
- La Argentina obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado todos los años por la ONG Transparencia Internacional. La calificación corresponde al año pasado y es un punto menor a la registrada en 2024, por lo que los especialistas concluyen que “se percibe como un país más corrupto”. La Argentina cayó cinco puestos en el ranking mundial, ubicándose en el lugar 104 junto a Belice y Ucrania.
