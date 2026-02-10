La UTA amenazó con un paro de colectivos para este miércoles 11 de febrero: qué se sabe

La UTA (Unión Tranviarios Automotor) anunció que existe la posibilidad de una paro del servicio de transporte en el interior de país para este miércoles 11 de febrero.

El comunicado del gremio que comanda Roberto Fernández se enfoca en el reclamo salarial en las provincias y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y anticipa una medida de fuerza, en caso de que este martes 10 de febrero los empresarios no depositen los salarios.

Alerta para todas las provincias. pic.twitter.com/28WZ70GiBl — utaargentina (@utaargentina) February 9, 2026

El comunicado de la UTA completo

“Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja.

Reiteramos que los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores.

Somos protagonistas y no meros espectadores. Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país. En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior.

Queremos saber que no es cierto que no les alcanza.