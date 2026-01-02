Comparativo de precios entre Punta del Este, Brasil, Pinamar y Mar del Plata para estas vacaciones

Si bien las playas uruguayas concentran los valores más altos, la vigencia de promociones para turistas reduce el impacto en la cuenta final; sin ajustes bruscos en la costa argentina

Desde la planificación de las vacaciones, los precios en los distintos destinos turísticos son una variable fundamental a considerar para definir el rumbo. Ya con los pies en la arena, empieza el momento de corroborar los valores reales a través del consumo diario. Llega la hora de la verdad.

Luego de un 2025 sin saltos inflacionarios, la costa atlántica muestra números “razonables” en relación a otros veranos, en cambio, Brasil dejó de ser una oportunidad perfecta para el bolsillo de los argentinos, a diferencia de la temporada pasada, cuando el tipo de cambio resultaba ventajoso. Punta del Este vuelve a concentrar los valores más altos, pero la brecha dejó de ser tan marcada.

Para clarificar los precios, los enviados especiales de LA NACION realizaron un relevamiento que permite comparar los valores promedio de productos que se suelen consumir en vacaciones en un año en el que la ecuación no es tan clara ni sencilla.

Si bien Punta del Este registra precios más altos que en la temporada pasada, siguen siendo más accesibles que en los años previos. Por otro lado, continúan vigentes una serie de beneficios que permiten amortizar los gastos.

En los productos de supermercado es donde más se nota el alza, destacan los habitués, mientras que en gastronomía y en hotelería, por la exención del IVA con pagos a través de tarjetas de crédito y débito extranjeras o mediante transferencia electrónica de fondos provenientes del exterior, los argentinos aseguran que terminan abonando cifras similares que en Buenos Aires, sobre todo en restaurantes. A la eliminación del IVA se suman los descuentos que ofrecen bancos en muchos locales gastronómicos.

La mayor brecha respecto a otros destinos aparece en los valores de las entradas para boliches y fiestas, que salen en promedio $100.000, sin contemplar las de fin de año que fueron más caras. Contrastan con los $15.000 o $20.000 que se pagan en la costa atlántica.

Las fiestas de fin de año son un clásico en el este y nadie se las quiere perder Pilar Camacho

El fenómeno del “dólar barato” impulsó la llegada de argentinos a Brasil, aunque el cambio ya no resulta tan favorable como en el verano 2025, con precios en reales que aumentaron respecto a temporadas pasadas.

Sin embargo, sigue siendo un destino que muchos priorizan al hacer números finos en la comparación con algunos precios en la costa bonaerense. De hecho, son varios los productos que, en promedio, son más accesibles.

Basta con caminar unos metros por Copacabana para confirmar que el idioma oficial del verano es el “portuñol”. No es solo una cuestión de acento: el paisaje se transformó. Algunas banderas argentinas incluso flamean cerca del “Turistômetro”, el tótem luminoso que actualiza la llegada de visitantes en tiempo real y que hoy exhibe una cifra histórica: Brasil recibió más de 9,2 millones de turistas este año, con los argentinos como protagonistas indiscutidos.

Precios “esperables” en la costa atlántica

Lo más llamativo en la costa atlántica, después de años de saltos significativos, es que los valores –en particular la gastronomía- no tienen cambios abruptos con respecto a la última temporada e incluso hay algunos productos que se mantienen sin modificaciones.

El buen clima fomenta la llegada de más turistas a Pinamar, donde no hubo ajustes abruptos en los precios Marcelo Aguilar López - La Nación

En Mar del Plata, tanto los dueños de locales gastronómicos como aquellos que venden al paso en la arena tienen claro que aún son tiempos de incertidumbre en cuanto a lo que puedan rendir estos dos meses de turismo fuerte y también de mucha competencia. Por eso, se cuidan al extremo a la hora de ponerle cifras a la carta o menú.

Con alguna incidencia sobre algún producto que por escasez de mercado pueda haber tenido una suba mayor al promedio, se da por seguro que comer cuesta alrededor de un 25% más que durante el último bimestre enero febrero. Si bien hay materias primas que han dado un salto mucho más importante a lo largo del año, como ocurre con las carnes rojas, en diversos restaurantes afirman que buscan absorber el impacto del aumento para que no se traslade en su totalidad al ticket que llega a la mesa del cliente.

Tampoco en Pinamar hubo sorpresas respecto a los precios. Los aumentos se ubican dentro de “lo esperable”, según la mayoría de los que llegaron al balneario en los últimos días de diciembre o en el arranque de 2026.

Precios exhibidos en las entradas de los restaurantes, una postal habitual por estos días en Pinamar Pilar Camacho

“Vinimos el verano pasado y este año está un poco más caro, pero nada que nos haya sorprendido. En las comidas y en el súper notamos aumentos, pero más o menos lo que esperábamos”, cuenta Mariana Almirón, que llegó a Pinamar con su familia y alquiló por quincena.

En el consumo cotidiano, quienes repiten destino coinciden en que los incrementos se mueven en torno al 15% y el 20%, sin cambios bruscos respecto a otras temporadas.

En los servicios de playa los aumentos se sienten con mayor fuerza. “Las carpas subieron bastante más que otras cosas. Eso sí se nota”, señala Bautista, que viajó con amigos.

Desde un parador histórico confirmaron que “en carpas y sombrillas el aumento fue de entre un 30% y un 35% respecto al verano pasado”, aunque destacaron que la demanda no se resintió. “Está todo alquilado y con listas de espera, con muchas reservas cerradas desde septiembre y octubre”, agregaron.

En gastronomía, en tanto, los comerciantes explican que intentaron moderar los ajustes para sostener el flujo de público que visita Pinamar y Cariló. “Tratamos de no irnos mucho. Subimos entre un 15% y un 20%, porque si no la gente deja de salir”, admite la encargada de un restaurante.

Si bien los precios resultan “razonables”, las estrategias para cuidar el bolsillo se mantienen. “Salimos a comer menos que antes. Elegimos uno o dos días y el resto cocinamos en el departamento”, comenta una familia de Pilar. También modificaron la forma de ir a la playa: “La carpa por una semana se hace pesada, así que venimos con sombrilla y reposeras”.

El buen clima ayuda: la llegada de visitantes fue permanente en las últimas horas y crecen las expectativas del sector turístico para enero.