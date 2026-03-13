“Compromiso Familiar”: La ministra de Educación porteña filmó un video haciendo un particular pedido a los padres

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, compartió esta mañana en sus redes un mensaje dirigido a las familias porteñas con hijos en edad escolar. En la comunicación, de poco más de un minuto, la funcionaria pidió a los padres de los estudiantes del sistema público y privado de la Ciudad que pospongan, por lo menos hasta el fin de la primaria, la entrega del primer celular a los chicos.

Para lograrlo, propuso que las familias se unan al “Compromiso Familiar”, un acuerdo entre padres inspirado en el formato que propone el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt, que comenzó a implementarse en colegios privados de la zona norte de la provincia a mediados de 2024 y que luego se expandió por el país bajo el nombre de Pacto Parental.

“¿No te pasa que tus hijos te piden un celular porque todos sus compañeros de la clase ya lo tienen?”, plantea la funcionaria al inicio del video.

Y sigue: “En la ciudad de Buenos Aires lanzamos Aulas Libres de Celulares, sin celu, en el momento de aprender en inicial, en primaria y en semifinal. Pero, ¿qué pasa cuando suena el timbre? Los chicos se van a las casas y ahí las familias somos las que tenemos que tomar la posta y tener la responsabilidad de poner algún límite".

En el video, Miguel explica en qué consiste el “Compromiso Familiar” que promociona: “Familias que en cada escuela, en cada grado, se ponen de acuerdo para no entregar celular inteligente a sus hijos antes de que termine la primaria. ¿Por qué? Porque tenemos mucha evidencia que nos muestra el daño que les hace", sintetiza.

La funcionaria y su equipo brindaron datos sobre los efectos nocivos para el aprendizaje que provoca la entrega temprana del primer dispositivo móvil. “En la Argentina, la edad promedio de acceso al primer celular es los 9 años. 7 de cada 10 estudiantes de nivel primario declaran que no pueden dejar el celular por miedo a perderse algo importante. Y 3 de cada 10 declara que lo usa a la noche o a la madrugada, lo que repercute en su calidad de sueño y en su rendimiento”, se describe en el video.

“La escuela sola no puede, la familia sola no puede, pero juntos podemos mucho más”, dice la funcionaria, y concluye la comunicación invitando a las familias a sumarse al compromiso parental, “para que cada vez más chicos puedan tener una infancia libre de celulares”.