Quién es Ariel Sbdar, el CEO de Cocos Capital que fue abucheado de un evento

El CEO y cofundador de Cocos Capital, Ariel Sbdar, fue abucheado el martes durante su exposición en el evento Experiencia Endeavor Sub20. Parte del público, conformado por estudiantes del colegio secundario, silbó tras su aparición y coreó canciones en su contra.

Sbdar es licenciado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y exintegrante del club de finanzas de la misma. También es magíster en Administración por la escuela de negocios HEC París, en Francia, donde se especializó en fusiones y adquisiciones (M&A, por las siglas de mergers and acquisitions en inglés).

Ariel Sbdar es licenciado en Economía Empresarial por la UTDT

Antes de lanzar su propia plataforma de inversiones en noviembre de 2020, trabajó como asociado de M&A en el Banco Macro y se desempeñó como jefe de estrategia en el BIND (Banco Industrial). También cumplió funciones en la mesa de dinero de Allaria Ledesma, donde se especializó en la estructuración de deuda y bonos soberanos.

El abucheo a Sbdar tuvo lugar en el Movistar Arena, donde el referente de las billeteras virtuales buscaba exponer sobre inteligencia artificial y herramientas de finanzas personales frente a 12.000 alumnos de colegios secundarios.

Los jóvenes interrumpieron el inicio de la charla con reclamos a Sbdar presuntamente debido a la promoción del token $LIBRA a través de sus redes sociales. “¿Entienden que el $LIBRA de Milei ya vale más que muchísimas compañías argentinas?”, afirmó en su momento el CEO sobre el lanzamiento del activo que, promocionado por el Presidente, generó pérdidas y derivó en el inicio de una investigación judicial contra el mandatario.

Abuchearon al CEO de Cocos Capital

“¿A bueno, se ve que tengo fanáticos?”, ironizó Sbdar, mientras los jóvenes cantaban “la patria no se vende”. El empresario intentó continuar con su presentación, pero el clima se mantuvo tenso y la terminó como pudo. “¿Por qué me dicen vendepatria?”, dijo.

Tras retirarse del escenario, utilizó sus redes sociales para cuestionar el avance de la "grieta" en estos ámbitos. En su descargo, sostuvo que se perdió una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes y confirmó que publicará el contenido de su capacitación de forma digital.

Las declaraciones de Sbdar tras el abucheo

“No pude dar la charla, y eso es una oportunidad que se pierde para muchos jóvenes que estaban ahí con ganas de aprender y participar. Me escribieron varios que se quedaron con esa expectativa”, expresó sobre lo ocurrido.

“Esto no cambia lo importante. Al contrario, refuerza una convicción: hacen falta más espacios donde se pueda aprender y compartir conocimiento. Nuestro compromiso es con la educación financiera y con generar oportunidades. Y voy a seguir yendo a hablar con jóvenes, porque estoy convencido de que ese es el camino”, concluyó.