El pequeño órgano que se daba por terminado y que ahora aparece ligado al riesgo de muerte y enfermedad

En una tomografía de tórax, un triángulo de tejido que se esconde delante del corazón suele pasar inadvertido. Es el timo, una glándula pequeña y silenciosa que en la infancia funciona como escuela de los linfocitos T , las células que ayudan a reconocer y eliminar amenazas. Con los años se encoge, acumula grasa y, durante décadas, se supuso que dejaba de tener relevancia. Un nuevo trabajo internacional pone en duda esa creencia: el estado del timo en la adultez podría anticipar el riesgo de enfermar y morir.

El estudio, publicado en Nature, desarrolló un sistema de aprendizaje profundo para estimar la “salud tímica” a partir de tomografías. Después aplicó ese indicador en dos grandes cohortes [grupo] de adultos asintomáticos: el National Lung Screening Trial, con 25.031 participantes, y el Framingham Heart Study, con 2581 personas. La salud tímica varió de manera marcada entre individuos y mostró vínculos consistentes con la edad, el sexo y los hábitos de vida.

La asociación central fue contundente: a mayor salud tímica, menor mortalidad por todas las causas. En el estudio más numeroso, quienes tenían mejor salud tímica registraron 13,4% de muertes a 12 años frente al 25,5% de quienes mostraron peor puntaje. Esta diferencia se mantuvo incluso después de ajustar por tabaquismo, edad, sexo y enfermedades preexistentes . En la cohorte de Framingham, los resultados se repitieron en la misma dirección.

Los patrones se extendieron al riesgo de cáncer. Entre los participantes con baja salud tímica, la incidencia de cáncer de pulmón fue notablemente mayor que entre quienes tenían un puntaje alto, y lo mismo ocurrió con la mortalidad específica por ese tipo de tumor. En el caso de la enfermedad cardiovascular, la relación también fue sólida: la mortalidad vinculada a problemas del corazón fue significativamente menor en los grupos con mejor salud tímica, tanto en el ensayo de screening de pulmón como en la cohorte de Framingham.

El trabajo recupera la importancia del timo, un órgano situado frente al corazón que selecciona y madura linfocitos T, esenciales para sostener un repertorio diverso de defensas. Aunque su involución comienza temprano en la vida adulta, el estudio sugiere que mantiene actividad funcional relevante y que las diferencias individuales en ese proceso son más importantes de lo que se pensaba.

Explicabilidad: Mapas de prominencia. Imágenes representativas de tomografía computarizada de la cohorte FHS superpuestas con los mapas de prominencia generados mediante oclusión, utilizando la característica más importante, que resalta las regiones del timo en las que se centra el modelo al realizar sus predicciones. Los mapas de prominencia se muestran en el corte central del timo, y la escala de color del chorro se utiliza para indicar la intensidad de la contribución

Los análisis también vincularon la salud tímica con factores metabólicos, conductas y marcadores de inflamación. En Framingham, niveles más altos de colesterol HDL se asociaron con mejor salud tímica, mientras que valores elevados de triglicéridos, glucemia en ayunas y presión arterial se relacionaron con peores puntajes. En el ensayo de screening, fumar por más años o con mayor intensidad mostró una asociación negativa clara. A nivel molecular, quienes tenían concentraciones más altas de proteínas inflamatorias presentaron menor salud tímica, y la inflamación crónica medida por PCR persistente también se relacionó con peores valores.

Para construir el indicador, el equipo localizó el lecho tímico en las tomografías y generó un puntaje continuo que ubicó a cada participante entre 0 y 100. La robustez metodológica estuvo respaldada por análisis de estabilidad, repetición y mapas de saliencia que confirmaron que el modelo efectivamente se concentraba en la región anatómica del timo para emitir sus predicciones. En todos los análisis de sensibilidad —incluidos los que ajustaron por edad como escala de tiempo o los realizados en subcohortes sin comorbilidades—, la relación entre mejor salud tímica y menor riesgo se mantuvo.

Aunque el trabajo no permite establecer causalidad, sí aporta una señal clara: la salud tímica existe, varía entre personas y se asocia con la longevidad y la carga de enfermedad. También sugiere que factores modificables, como dejar de fumar, controlar el peso y mejorar el perfil metabólico, pueden tener impacto en este marcador.

Los hallazgos dialogan con líneas de investigación que exploran cómo rejuvenecer o emular funciones tímicas. Un estudio previo mostró en ratones que ciertas señales propias de un timo joven pueden simularse temporalmente mediante nanopartículas con ARN mensajero dirigidas al hígado, lo que aumentó la cantidad y diversidad de linfocitos T, mejoró la respuesta a vacunas y reforzó la eficacia de una inmunoterapia. Aunque ese enfoque dista de ser clínico, apunta en la misma dirección: intervenir sobre el eje tímico podría convertirse en una herramienta para prevenir enfermedades y potenciar tratamientos.

A futuro, si las validaciones continúan, la salud tímica podría transformarse en un nuevo biomarcador del envejecimiento inmunitario , útil para anticipar eventos cardiovasculares, cáncer u otras patologías asociadas al declive de las defensas. Por ahora, el mensaje es más simple pero no menos relevante: un órgano pequeño y olvidado podría estar diciendo más sobre la salud de largo plazo de lo que la medicina imaginaba.