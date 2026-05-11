Brote de hantavirus: qué se sabe sobre los pasajeros evacuados que dieron positivo y el nuevo destino del crucero

Tres personas repatriadas del crucero Hondius dieron positivo a la infección o presentaron síntomas compatibles con hantavirus en las últimas horas, en el marco del operativo internacional desplegado tras el brote detectado a bordo de la embarcación, que ya dejó tres muertos y más de media docena de infectados. Se trata de una mujer francesa cuyo estado se agravó y de dos ciudadanos de Estados Unidos, uno con resultado positivo sin síntomas y otro con manifestaciones leves.

Los casos se conocieron luego de que los pasajeros comenzaran a regresar a sus países tras el desembarco realizado el domingo en Tenerife, en las Islas Canarias, donde el buque permanecía fondeado.

Tras finalizar el operativo, el buque prevé regresar a los Países Bajos con una tripulación reducida y será sometido a un proceso de desinfección.

Evacuaron casi 100 pasajeros del crucero en Tenerife

El desembarco en Tenerife

La evacuación en las Islas Canarias permitió el desembarque de 94 tripulantes de 19 nacionalidades diferentes, mientras que los últimos pasajeros fueron distribuidos en vuelos hacia Países Bajos y Australia. Tras el operativo, el buque será enviado a Países Bajos, con el fin de atravesar un proceso de desinfección.

El Ministerio de Salud de España sostuvo que el procedimiento aplicado adoptó “todas las medidas necesarias” para evitar contagios durante la evacuación.

Durante la mañana, el MV Hondius está realizando labores de repostaje y avituallamiento. A lo largo de la tarde despegarán desde Tenerife los últimos vuelos de repatriación, correspondientes a Australia y Países Bajos. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 11, 2026

Cómo se contagia el hantavirus y cuáles son los síntomas en humanos

Según los expertos, esta enfermedad zoonótica y causada por el virus Hanta suele aparecer en ámbitos rurales. La transmisión a seres humanos es principalmente por inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores. También por contacto directo y mordeduras de los mismos.

Los síntomas en humanos son:

Fiebre superior a 38° C

Cefalea

Escalofríos

Dolores musculares

Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea

En esta imagen del 15 de junio de 2010, una rata camina por las vías del tren en Union Square, Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) Frank Franklin II - AP

En qué consiste la cepa Andes, la única que se contagia entre humanos

Tras el desembarco en Tenerife, la infectóloga Alejandra Gaiano explicó, en diálogo con LN+, la transmisibilidad del virus y las precauciones de la cepa Andes, la única conocida que se contagia entre humanos.

“La mayoría de las personas que tuvieron infección de persona a persona por la cepa Andes tuvieron contacto estrecho”, sostuvo sobre los contagios, y subrayó: “En este caso, lo que se dio es que justo se dieron los contagios en un lugar donde había muchas personas en un espacio cerrado, pero bajo ningún punto de vista tiene un potencial pandémico".

Alejandra Gaiano

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