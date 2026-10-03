Con la visita del Papa en el horizonte, se realiza este fin de semana la Peregrinación a Luján

La columna con la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján partirá hoy, a las 10 del Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, para liderar la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, a casi 60 kilómetros de distancia. Desde temprano, los alrededores del templo serán el punto de concentración de los peregrinos que participarán de esa movilización de fe.

La edición de este año tiene un contexto particular para los fieles: se realiza poco más de un mes antes de la visita de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre a la Argentina. El periplo del Papa incluye una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, justamente en el último día.

En Luján habrá un cronograma especial de misas durante el fin de semana. Hoy habrá ceremonias a las 7, 8 y 9.30 dentro de la Basílica. En la Plaza General Belgrano, frente al Santuario, habrá misas a las 11 y las 13. También habrá misas a las 17, 19, 20.30, 22 y 23.30. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá dos celebraciones: hoy, a las 23.30, y mañana, a las 7.

Comienza a concentrarse la gente en San Cayetano en el barrio de Liniers para la peregrinacion a Lujan Nicolás Suárez - LA NACION

Intención y preparación de los fieles

La peregrinación tiene una tradición de más de cinco décadas. La primera edición se realizó el 25 de octubre de 1975, cuando un grupo de jóvenes caminó de Liniers a Luján bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”. La convocatoria se transformó en una de las principales expresiones de fe del país.

Familias, grupos de amigos, jóvenes y personas que participan junto con sus parroquias serán parte de la columna principal, mientras otros fieles se sumarán al recorrido desde distintos puntos del trayecto. La tradicional caminata se desarrolla entre hoy y mañana tiene el lema: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Para muchos de quienes lleguen esta mañana a Liniers, la caminata comenzó hace ya tiempo. La preparación incluyó entrenamientos, caminatas y la organización de mochilas y elementos para enfrentar una jornada en la que el clima también podría poner a prueba la fe. Se esperan tormentas aisladas y lluvias entre la mañana y la tarde y luego cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 16°C.

Los fieles caminan hacia la Basílica de Luján Nicolás Suárez

Para otros, la preparación tuvo un componente más espiritual: buscarán cumplir una promesa, agradecer por una situación particular o rezar por familiares y amigos.

La primera parte del recorrido atraviesa el oeste del conurbano bonaerense. De Liniers, la columna continuará por Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo y Morón, para luego seguir por Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno, Francisco Álvarez, La Reja y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.

La peregrinación estará acompañada por un amplio operativo sanitario y de asistencia. A lo largo del trayecto se distribuirán más de 60 puestos de salud para atender a los peregrinos, además de ambulancias, hospitales de campaña y otros dispositivos de emergencia. También funcionarán puestos de apoyo para quienes necesitan descansar, alimentarse o recibir ayuda durante el recorrido.

AySA informó que desplegará un operativo de hidratación con 12 camiones cisterna distribuidos a lo largo de recorrido. La empresa recomendó a los peregrinos llevar sus botellas para recargar agua en los puestos y reducir el uso de envases descartables.

Uno de los primeros hitos de la caminata se situará en Morón. Allí, el movimiento de peregrinos se sumarán al tránsito vehicular habitual de una de las zonas más pobladas del oeste bonaerense.

El Municipio de Luján estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad durante el fin de semana Nicolas Suarez

En paralelo, Autopistas del Oeste desplegó una campaña de seguridad vial para acompañar a peregrinos, conductores y transportistas durante la jornada. La empresa recordó que los peatones tienen prohibido circular por la traza principal del Acceso Oeste y sus ramas de ingreso y egreso. Para quienes regresen en vehículos después de la peregrinación, aconsejó designar a un conductor que no haya participado de la actividad.

En Luján se preparó un dispositivo para recibir a quienes completen el recorrido de fe. El municipio estimó que más de un millón de personas llegarán a esa ciudad durante el fin de semana y dispuso un operativo de tránsito, seguridad y salud para acompañar la concentración de fieles y facilitar la circulación de los vehículos de emergencia.