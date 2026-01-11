Con un nuevo sistema: en 2025 se habilitaron más de 500 comercios en San Isidro

El municipio de San Isidro cerró 2025 con un balance positivo para el sector comercial. Bajo la premisa de desburocratizar la gestión municipal, se otorgaron 587 habilitaciones de forma 100% online y gratuita, eliminando los costos que antes debían pagar quienes buscaban abrir un negocio.

Según un comunicado difundido por la intendencia, “la medida forma parte de un plan que incluyó la eliminación de la tasa de habilitación, dentro de las 400 eliminadas por la administración de Ramón Lanús”. Desde la municipalidad, se agregó, “el objetivo central es dinamizar la economía de barrio y fomentar la generación de empleo genuino”.

El mapa de las nuevas aperturas fue variado e incluyó desde indumentaria, peluquerías y gimnasios, hasta ferreterías, inmobiliarias y locales gastronómicos como bares y heladerías, entre otros. El dato que más destacan las fuentes oficiales es la velocidad del proceso: mientras que en el pasado los trámites podían demorar meses, la mayoría de los rubros optó por la habilitación exprés, que promedió una resolución en seis días, aunque se registraron casos récord de menos de 24 horas.

Al analizar el impacto de la medida, desde la intendencia detallaron: “Buscamos que el Estado deje de ser un obstáculo para el que quiere emprender. La reducción de la presión tributaria y la simplificación de trámites son los motores para que San Isidro crezca y haya más trabajo”.

Tres niveles

El sistema digital contempla todas las actividades económicas abarcadas por el Código de Ordenamiento Urbano (COU). Para lograr esta celeridad, el funcionamiento del sistema se divide en tres niveles operativos que se ajustan a la complejidad del negocio.

El primero es el Trámite Exprés, diseñado para rubros simples, de bajo impacto y sin permanencia de público. En estos casos, el sistema permite obtener la habilitación en un plazo máximo de 48 horas, aunque durante el último año se registraron casos récord de aprobación en menos de un día.

Para aquellos negocios considerados “críticos”, de alto impacto o que requieren la permanencia de público en el local, el sistema deriva la solicitud al esquema de Trámites con Licencia. Este proceso es más exhaustivo, tiene una demora estimada de 15 días y requiere una inspección previa obligatoria antes de levantar la persiana. Finalmente, existe la vía de Localización, que se coordina según las normativas del gobierno de la provincia de Buenos Aires para casos específicos.

Consultados sobre datos de habilitación de locales en años anteriores para cuantificar el beneficio del nuevo sistema, voceros de la municipalidad respondieron: “No existían datos confiables. Prácticamente todas eran autorizaciones provisorias. Antes, si bien existía la habilitación definitiva, nadie llegaba a obtenerla porque existían tantas etapas y tantos procesos que la gente se quedaba en la etapa de autorizaciones provisorias de funcionamiento”.

Tras la reciente ampliación de sus instalaciones, los responsables de la panadería y cafetería La Elvira, situada en la avenida Centenario al 1800, en Beccar, destacaron la agilidad del nuevo sistema de trámites municipales: “La municipalidad nos abrió las puertas y pudimos realizar la habilitación exprés rápidamente. Dimos un paso muy importante”.

Los emprendedores interesados en iniciar el trámite deben realizar la gestión de forma centralizada ingresando en https://www.sanisidro.gob.ar/habilitaciones