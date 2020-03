Confirman dos nuevos casos de coronavirus en el país

Se confirmaron dos nuevos casos en la Argentina; se trata de casos importados Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Se registraron dos nuevos casos positivos de coronavirus Covid-19 en el país , según informó el Ministerio de Salud de la Nación a través de su página web. Se trata de una persona residente en la Ciudad y otra en la provincia de Buenos Aires, en el Municipio de Vicente López.

El caso registrado en la Ciudad es el de un hombre de 54 años. Llegó al país proveniente de Alemania y se encuentra en terapia intensiva "por desaturación", según indicó el Ministerio de Salud porteño.

En total, ya fueron confirmados 21 casos positivos, todos importados . "Hoy fueron confirmados dos nuevos casos de Covid-19 con antecedente de viaje a Europa. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias", expresó la cartera de Ginés González García en el parte diario.

Las provincias que cuentan con casos positivos son seis: ciudad de Buenos Aires, con 12 casos -uno murió-; provincia de Buenos Aires con cuatro, Chaco con dos, Córdoba, Río negro y San Luis con un caso cada una.

La cantidad de casos de coronavirus ascendió hoy a más de 118 mil en el mundo, y la cantidad de muertos llegó a alrededor de 4200 personas. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud calificó al brote del nuevo Covid-19 como pandemia.

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa. "En los días y semanas que vienen, la expectativa es que el número de casos, muertes y países afectados suba aún más", dijo, y pidió que los países "tomen acción de manera urgente y agresiva".

El presidente Alberto Fernández anunció hoy a la mañana que será obligatoria la cuarentena de quienes vienen de los países de riesgo. "La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", dijo.

Otra de las medidas que tomó el Gobierno para contener el brote es que los mayores de 65 años se aíslen voluntariamente. Es en la franja etaria de los adultos mayores que el virus puede ser más peligroso.

La medida afecta a varios funcionarios del propio gobierno , como el propio ministro de Salud, Ginés González García, o la vicepresidenta Cristina Kirchner . También al Canciller Felipe Solá y al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini , entre otros.